González García admite errores en cifras de testeos: "Decíamos menos de lo que estábamos haciendo"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García, dijo este martes que comenzarán a "corregir" los datos sobre la cantidad de testeos de coronavirus que se realizan diariamente después de que centro de estudios especializado en estadística Our World in Data, dependiente de la Universidad de Oxford, decidiera eliminar a la Argentina de sus bases de datos por carecer de "la calidad suficiente" los informes referidos a los contagios de COVID-19.

"Los testeos es lo que más nos cuestionan", reconoció el ministro en el canal C5N. "Entonces nosotros empezamos a ver, sobre todo porque expandimos mucho la capacidad de testear, y resulta que empezamos a ver que caían el número de testeos diarios que nos informaban".

González García explicó que, tras comunicarse con autoridades provinciales, se descubrió "que en realidad los positivos que son los que hay que saber primero, se ponían y se informaban pero los negativos no se informaban". "Decíamos menos de lo que estábamos haciendo y daba una tasa de positividad altísima", agregó y avisó: "Hoy empezamos a corregirlo, yo creo que todavía no está totalmente corregido".

"Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data con los datos de prueba de COVID-19, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas", dijo más temprano Edouard Mathieu, uno de los principales investigadores a cargo de este proyecto sin fines de lucro.

Mathieu explicó que en la Argentina "recientemente se supo que muchos test negativos no habían sido añadidos al conteo oficial", lo que incluía a provincias grandes como Santa Fe y Córdoba, y "esto generaba un aumento de la tasa de posibilidad".

"El Gobierno de Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente", indicó a través de su cuenta de Twitter.

Y concluyó: "Como explicamos en nuestro sitio, las pruebas son nuestra ventana a la pandemia y cómo se está propagando. Esperamos que los datos corregidos para Argentina se publiquen muy pronto, en cuyo caso los incluiremos nuevamente en nuestro conjunto de datos".

En las últimas 24 horas en Argentina fueron realizados 37.474 testeos y desde el inicio de la pandemia se realizaron 2.663.880 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 58.705,8 muestras por millón de habitantes, informó este martes el Ministerio de Salud.

"Lo que dice la ONG inglesa es lo mismo que decimos nosotros, pero lo estamos modificando", avisó González García.

DS