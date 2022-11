Identificaron células claves para evitar la metástasis y las recaídas del cáncer de colón

Una vez que una persona logra superar el cáncer de colon, el temor que surge es que existe una gran posibilidad de una metástasis; afortunadamente, científicos investigaron e identificaron las células que causan una recaída, lo que significa un paso más en la lucha contra esta enfermedad.

El cáncer de colon es el tercero más común en el mundo; de hecho, se detectan anualmente 2 millones de casos nuevos. Estos tumores se extirpan y, en muchos casos, se tratan con quimioterapia, pero en un 20% y un 35% el cáncer reaparece.

Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones ponían el foco en la enfermedad primaria, pero no en la metástasis. Ahora, investigadores del IRB (Institute for Research in Biomedicine) descubrieron cuáles son las células malignas que se desprenden del cáncer de colon y viajan luego por el torrente sanguíneo e invaden el hígado.

Año a año se detectan cerca de 2 millones de casos nuevos.

Con este estudio, los científicos lograron recrear en ratones el proceso que siguen los pacientes que sufren recaídas. Por otro lado, desarrollaron una metodología que permite aislar una pequeña parte de las células tumorales que quedan ocultas en el organismo,

“Nuestro descubrimiento revela, por primera vez, cómo se comporta el grupo de células tumorales responsable de las recaídas, y también los genes que las definen. Además, representa una prueba de concepto que abre vías de desarrollo de nuevas terapias, dirigidas específicamente a eliminar la enfermedad residual”, celebró el investigador en jefe que llevó adelante el estudio, Eduard Batlle.

Los tratamientos

Gracias a estos avances, es posible tratar estas células con inmunoterapia temprana, previo a la cirugía de extracción del tumor, lo que evitaría que se diseminan por el organismo.

Cuáles son los últimos avances en la lucha contra el cáncer en la sangre

Otro de los tratamientos sería hacer un abordaje con técnicas genéticas, que serían suficientes para prevenir la formación de metástasis, puesto que los ratones que recibieron este tratamiento se mantuvieron libres de enfermedad tras la cirugía del tumor primario.

RdC/fl