Neumonía y bronquiolitis: ya se notificaron más de 150.000 casos en Argentina durante 2026

Los virus respiratorios continúan siendo una de las principales causas de enfermedad durante el invierno en Argentina. Si bien las autoridades sanitarias advierten que la circulación viral comenzó a desacelerarse tras alcanzar su pico estacional, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) muestra que la actividad del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) sigue teniendo un fuerte impacto sobre los casos de bronquiolitis y neumonía, especialmente entre los pacientes que requieren internación.

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Los datos correspondientes a la semana epidemiológica 29 reflejan que la temporada respiratoria mantiene un comportamiento esperado para esta época del año, aunque las cifras acumuladas siguen siendo elevadas y requieren mantener las medidas de prevención, sobre todo en los grupos más vulnerables.

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Más de 86.000 casos de neumonía en lo que va de 2026

De acuerdo con el informe oficial, durante las primeras 28 semanas epidemiológicas de 2026 se notificaron 86.428 casos de neumonía en todo el país. La incidencia acumulada alcanzó los 186 casos cada 100.000 habitantes, un nivel similar al registrado durante los dos años anteriores, aunque con valores levemente inferiores.

El reporte señala que las notificaciones de neumonía alcanzaron su punto máximo durante las semanas epidemiológicas 21 y 22. Desde entonces comenzó un descenso sostenido, lo que coincide con la disminución gradual de la circulación de algunos virus respiratorios.

Al analizar la evolución histórica entre 2016 y 2026, el mayor número de casos acumulados hasta la semana 28 se registró en 2016, seguido por 2022. Los valores correspondientes a 2026 se ubican por debajo de esos picos históricos.

Bronquiolitis: más de 65.000 casos acumulados

La bronquiolitis continúa siendo una de las infecciones respiratorias que más afecta a los niños pequeños durante la temporada invernal.

Según el BEN, hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 65.741 casos de bronquiolitis, con una tasa de incidencia acumulada de 4.545,4 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, el análisis comparativo muestra una tendencia favorable respecto de años anteriores. Mientras que el mayor pico de notificaciones ocurrió en 2016, los registros correspondientes a 2024, 2025 y 2026 presentan un descenso significativo en comparación con los niveles históricos.

El Virus Sincicial Respiratorio sigue siendo el principal protagonista

Aunque la circulación general de los virus respiratorios comienza a disminuir, el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) continúa teniendo un papel central en las infecciones respiratorias graves.

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El informe indica que, entre los pacientes atendidos de forma ambulatoria, durante la semana epidemiológica 29 se notificaron 21 casos positivos de VSR correspondientes a las últimas cuatro semanas analizadas, una cifra levemente inferior a los 25 casos informados en el reporte previo.

Sin embargo, la situación cambia entre los pacientes hospitalizados. Allí, el VSR se consolidó como el virus predominante al registrarse 179 casos positivos durante las últimas cuatro semanas evaluadas, superando ampliamente a la influenza, que contabilizó 96 casos en el mismo período.

El documento también señala que continúan registrándose casos de coinfección viral. Se mantienen 10 codetecciones, de las cuales ocho corresponden a influenza junto con VSR y dos a SARS-CoV-2 asociado con VSR.

Influenza en descenso y COVID-19 con baja circulación

Los especialistas también observaron una disminución de la actividad de la influenza. Entre los pacientes ambulatorios, la positividad para influenza alcanzó el 23,7% durante la semana epidemiológica 29, lo que representa una caída de 13,3 puntos porcentuales respecto de la semana anterior.

El informe recuerda que la influenza había alcanzado su mayor circulación durante las semanas epidemiológicas 21 y 22, para luego iniciar un descenso que continúa consolidándose. En tanto, el SARS-CoV-2 mantiene una circulación estable y en niveles bajos durante todo 2026, sin cambios significativos en la última semana analizada.

Predomina la variante K de Influenza A(H3N2)

La vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia también permitió identificar cuáles son las variantes de influenza que circulan actualmente en el país.

Los resultados muestran que el subclado J.2.4.1, conocido como variante K de Influenza A(H3N2), representa el 97% de las muestras caracterizadas. Durante la última semana fueron identificados 13 nuevos casos, elevando el total anual a 366 casos confirmados de esta variante.

Asimismo, los laboratorios caracterizaron otros 13 casos de Influenza B Victoria, alcanzando un total de 57 muestras positivas de esta variante en lo que va de 2026.

Cuáles son los síntomas de alarma

Las autoridades sanitarias recuerdan que tanto la neumonía como la bronquiolitis pueden evolucionar rápidamente, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el caso de la neumonía, algunos de los signos de alarma incluyen:

- Fiebre persistente.

- Tos con dificultad para respirar.

- Dolor en el pecho al respirar o toser.

- Respiración acelerada.

- Cansancio intenso o decaimiento.

En los lactantes con bronquiolitis es importante consultar de inmediato ante dificultad para alimentarse, respiración rápida, hundimiento del pecho al respirar, silbidos, pausas respiratorias o coloración azulada de labios y piel.

Los especialistas insisten en que la consulta médica temprana permite iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.

LV/fl