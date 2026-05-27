Adultos mayores: ¿realmente deberían vacunarse?

El objetivo de la vacunación es mejorar su calidad de vida y disminuir riesgos de comorbilidad, relacionados a infecciones que incluso pueden implicar riesgo de muerte.

Por otro lado, buscamos evitar que la persona que está padeciendo una enfermedad sea un transmisor de la misma, para sus contactos, en su casa, asilo o donde esté. Lo que buscamos es cortar la cadena epidemiológica de contagio.

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Por suerte hoy contamos con muchas vacunas que involucran a los abuelos o los pacientes mayores. Entre ellas, la antigripal, la doble bacteriana, vacunas contra el neumococo, contra el herpes y contra el COVID-19.

En este momento contamos con una serie de vacunas que son efectivas y seguras para el paciente adulto mayor. Obviamente, los mayores con comorbilidad deben vacunarse, porque para alguien que padece de, por ejemplo, diabetes, o alguna enfermedad de base, o EPOC, se contagia de un virus, la complicación es mayor, incluyendo riesgo de internación y de vida.

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La vacunación debe llegar al adulto mayor, y es importante hacerles saber que son seguras y efectivas. Es necesario que este tipo de pacientes reciban las dosis recomendadas, sobre todo los que cuentan con alguna comorbilidad.

Con las vacunas debemos llegar a ellos y hacerles saber la importancia de que tengan el esquema de vacunas al día.



*(MN 50056), jefe Honorario de la sección de Infectología Pediátrica del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano, y Profesor Consulto de la Universidad Hospital Italiano