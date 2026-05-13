Por qué las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes que los hombres, según un estudio científico

El sistema inmunológico de hombres y mujeres no responde de la misma manera. Aunque desde hace años la ciencia sospechaba que existían diferencias biológicas en las defensas del organismo, una nueva investigación logró demostrarlo con evidencia genética a gran escala y abrió la puerta a futuros tratamientos más personalizados.

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El estudio, publicado en la revista científica The American Journal of Human Genetics, fue liderado por investigadores del Instituto Garvan de Investigación Médica y de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia. Los científicos analizaron más de 1,25 millones de células inmunológicas obtenidas de cerca de mil personas sanas y descubrieron que existen más de 1.000 “interruptores genéticos” que funcionan de manera distinta en hombres y mujeres.

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Los resultados permitieron entender por qué las mujeres tienen una respuesta inmunológica más intensa y, al mismo tiempo, una mayor predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes, un grupo de patologías en las que el propio sistema de defensa ataca tejidos y órganos sanos del cuerpo.

Qué descubrió el estudio sobre las diferencias inmunológicas

La investigación reveló que las diferencias entre ambos sexos no se limitan únicamente a las hormonas. Según los especialistas, existen mecanismos genéticos específicos que modifican la actividad de las células encargadas de defender al organismo.

En los hombres predominan los monocitos, un tipo de glóbulo blanco que actúa como primera línea de defensa frente a infecciones y agentes externos. Además, la actividad genética masculina está más vinculada al mantenimiento celular y a la producción de proteínas necesarias para el funcionamiento básico del organismo.

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En cambio, las mujeres presentan niveles más elevados de linfocitos B y T, células especializadas que generan memoria inmunológica y permiten responder con mayor rapidez a virus y bacterias ya conocidos. Esta característica convierte al sistema inmunológico femenino en uno más reactivo y eficiente frente a determinadas infecciones.

Sin embargo, esa misma hiperactividad también puede convertirse en un problema.

Por qué las mujeres sufren más enfermedades autoinmunes

Los científicos explicaron que el sistema inmunológico femenino permanece en un estado de “alerta constante”, con una mayor tendencia a activar respuestas inflamatorias. Aunque esto representa una ventaja frente a algunas enfermedades virales, también aumenta el riesgo de que las defensas se descontrolen y comiencen a atacar al propio cuerpo.

Esa reacción está detrás de enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o la tiroiditis autoinune, patologías que afectan en una proporción mucho mayor a mujeres que a hombres.

De acuerdo con diversas estadísticas médicas internacionales, alrededor del 80% de los pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres. Hasta ahora, muchas de las causas de esta diferencia seguían siendo un misterio para la ciencia.

“El sistema inmunológico debe estudiarse teniendo en cuenta el género”, sostuvo Seyhan Yazar, primer autor del trabajo científico. Según explicó, numerosos estudios médicos continúan analizando el funcionamiento inmunológico sin diferenciar entre hombres y mujeres, algo que podría limitar el desarrollo de tratamientos más efectivos.

El impacto que podría tener este hallazgo en la medicina

Los especialistas consideran que este descubrimiento podría transformar la manera en la que se investigan y tratan múltiples enfermedades.

Actualmente, muchos medicamentos inmunológicos son diseñados bajo modelos generales que no contemplan diferencias biológicas entre sexos. Sin embargo, los investigadores creen que comprender cómo actúan estos interruptores genéticos permitirá desarrollar terapias más precisas y adaptadas a cada paciente.

Además, el hallazgo podría influir en áreas como las vacunas, los tratamientos contra infecciones virales, la inmunoterapia contra el cáncer e incluso la medicina preventiva.

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En los últimos años, distintos estudios ya habían mostrado que las mujeres suelen generar respuestas más fuertes a las vacunas, mientras que los hombres presentan mayor vulnerabilidad frente a ciertas infecciones graves. Ahora, esta nueva investigación aporta evidencia genética concreta que ayuda a entender por qué ocurre.

Para los expertos, el trabajo también deja en evidencia una deuda histórica de la ciencia: durante décadas, muchos estudios biomédicos utilizaron principalmente modelos masculinos, tanto en ensayos clínicos como en investigaciones de laboratorio.

La nueva evidencia refuerza la necesidad de incorporar la variable de sexo y género en el desarrollo de investigaciones médicas y farmacológicas, especialmente en áreas relacionadas con el sistema inmunológico.

Los investigadores señalaron que comprender estas diferencias no solo permitirá mejorar diagnósticos y tratamientos, sino también avanzar hacia una medicina más personalizada y eficaz.