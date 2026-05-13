El uso de auriculares para conciliar el sueño se transformó en una práctica habitual para millones de personas que buscaron mitigar el ruido ambiental o reducir la ansiedad, pero la medicina detectó consecuencias directas en la salud física. Diversos estudios confirmaron que el hábito de dormir con dispositivos insertados provocó desde irritaciones cutáneas hasta daños permanentes en la estructura del oído. La fricción constante y la presión contra la almohada alteraron el flujo sanguíneo en la zona.

La exposición sonora prolongada representó una amenaza silenciosa para las células ciliadas del oído interno.

En un artículo publicado por The New York Times, diversos profesionales de la salud explicaron que la acumulación de humedad y el bloqueo del cerumen son los problemas más recurrentes: "Cuando bloqueás el canal auditivo con un auricular, estás atrapando la humedad y creando el ambiente perfecto para que crezcan bacterias y hongos", afirmó Frank Lin, director del Centro Coclear para la Audición y la Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Esta condición derivó en cuadros de otitis externa de difícil tratamiento.

La presión mecánica de los dispositivos contra el tejido sensible del oído fue otro de los puntos críticos señalados. El contacto del plástico o la silicona durante ocho horas seguidas generó pequeñas úlceras por presión que, en casos extremos, requirieron intervenciones quirúrgicas. Los especialistas observaron que el tejido no logró oxigenarse correctamente durante la noche debido a la obstrucción física.

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Los riesgos que implica el volumen alto durante las horas de sueño

La exposición sonora prolongada representó una amenaza silenciosa para las células ciliadas del oído interno. A diferencia de la vigilia, durante el sueño el cerebro no procesó los estímulos de la misma manera, pero el daño físico ocurrió igual. "Incluso niveles de sonido moderados pueden causar fatiga auditiva si se mantienen durante toda la noche", explicó Claire Johnson, audióloga consultada para el informe. El umbral de seguridad se fijó por debajo de los 60 decibelios.

Muchos usuarios optaron por auriculares con cancelación de ruido para aislarse del entorno. Si bien esto ayudó a profundizar el sueño, eliminó la capacidad de respuesta ante emergencias externas como alarmas de incendio o llantos de bebés. Esta desconexión total del entorno se consideró un factor de riesgo para la seguridad personal en el hogar. El aislamiento acústico absoluto impidió la percepción de sonidos de alerta críticos.

La higiene de los aparatos resultó ser un factor determinante en la aparición de infecciones. La mayoría de los usuarios no desinfectó sus dispositivos antes de introducirlos en el oído cada noche. Las bacterias acumuladas en la superficie de la silicona pasaron directamente al torrente sanguíneo a través de microfisuras en la piel del canal auditivo. El uso de fundas de silicona sucias multiplicó los casos de picazón crónica.

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Cómo proteger el oído al usar auriculares por la noche

Para quienes no pudieron abandonar el hábito, los médicos sugirieron alternativas menos invasivas. El uso de parlantes externos situados en la mesa de luz o auriculares de vincha planos diseñados para dormir redujo la presión directa sobre el canal. "La clave es mantener el volumen bajo y asegurar que el dispositivo no se inserte profundamente", indicaron los expertos en el reporte. La ventilación del oído resultó fundamental.

Otro de los problemas detectados fue la compactación del cerumen. El auricular actuó como un émbolo que empujó la cera hacia el tímpano. Esto generó una pérdida de audición temporal y una sensación de oído tapado permanente. En pacientes con predisposición a la producción de cera, el uso nocturno aceleró la formación de tapones que debieron ser removidos por profesionales.

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La calidad del sueño también se vio afectada por la dependencia de estos estímulos. El cerebro se acostumbró a dormir únicamente bajo condiciones de ruido blanco o música, lo que dificultó el descanso natural. La interrupción del sonido a mitad de la noche, si el auricular se desconectó o la batería se agotó, provocó micro-despertares que arruinaron la arquitectura del sueño profundo.

La recomendación final de los profesionales apuntó a la moderación y al uso de temporizadores. Programar el dispositivo para que el sonido se apague automáticamente después de 30 o 45 minutos permitió que el oído descansara durante el resto de la madrugada.

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