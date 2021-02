Preocupa la falta de abastecimiento de anticonceptivos inyectables en todo el país

Noticias Relacionadas Un revolucionario gel anticonceptivo está cada vez más cerca de ser aprobado

En las últimas semanas, se ha observado una ausencia del suministro de los anticonceptivos hormonales mensuales inyectables en las farmacias a nivel nacional, de la marca Mesigyna, siendo este uno de los métodos más elegidos por las usuarias en los centros de salud. La causa está relacionada con reestructuraciones en una planta fuera del país donde se fabrica la medicación y, según algunos expertos, el Estado tiene parte de la culpa.

“Es muy alta la tasa de personas que utilizan la inyección mensual. Entonces, está bien que la ley del aborto ya está promulgada, pero recién ahora se está por poner en marcha, por lo que la falta de cualquier anticonceptivo es un problema gravísimo”, sostuvo a PERFIL Vilma Rosciszewski, ginecóloga infanto juvenil, quien trabaja en un centro de salud público en Vicente López.

Los anticonceptivos hormonales inyectables de aplicación mensual tienen una efectividad alta desde el primer día, siendo mayor al 99% si se utilizan adecuadamente, por lo que es muy elegida entre las pacientes que les cuesta la toma diaria de pastillas, o no tienen indicada la vía oral por otras dificultades o molestias que pueda ocasionar.

La pandemia podría provocar hasta 7 millones de embarazos no planeados en el mundo

En lo que respecta a la causa del faltante, el laboratorio Bayer S.A., el cual fabrica la medicación en una planta de producción en México, informó mediante un comunicado de prensa que lamenta “cualquier inconveniente que esto pueda causar” y aclaran: “nos encontramos haciendo nuestros máximos esfuerzos, por lo que la distribución regular del producto por parte de Bayer se estima para el mes de agosto de 2021”.

En principio, la planta debía estar lista para diciembre del año pasado, pero, según voceros del laboratorio, “se terminó atrasando debido a la situación del Covid-19”. “Hubo muchas bajas y contratiempos, entonces el aumento en la planificación de producción que estaba programado se atrasó”, explicaron.

Sin embargo, el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, advirtió a este medio que, por lo general, hay otras marcas disponibles, pero que “justo ahora no hay”. “A veces ni los propios médicos saben de estas faltas de abastecimiento porque son temas exclusivamente farmacéuticos”, declaró Peretta. En esa misma línea, apuntó contra el Estado, dado que es “quien debe exigirles a estos laboratorios las explicaciones correspondientes de las causas de este problema”.

Otra de las causas de los faltantes en las farmacias, tiene que ver con que el stock que se tiene del producto se deriva a contratos previamente tomados por el laboratorio, como por ejemplo al Ministerio de Salud, según indicó la ginecóloga y secretaria de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), María Elisa Moltoni. “Cualquier falta de abastecimiento de un método anticonceptivo puede generar que la usuaria no pueda acceder al mismo, lo cual genera una discontinuidad del método”, sostuvo Moltoni.

En tal sentido, ambas ginecólogas previamente mencionadas recomendaron firmemente consultar con un profesional, el cual aconseje sobre el uso de algún otro método, hasta que vuelva a encontrarse en el mercado esta medicación. “Vayan a las salas y hospitales públicos y utilicen preservativo hasta cambiar el método, porque si pasan 3 o 4 días después de que no se colocaron la inyección, tienen riesgo de embarazo”, alertó Rosciszewski. Todos los expertos hicieron hincapié sobre este último punto, dado que el riesgo de un embarazo no deseado es la consecuencia más peligrosa del problema.

Cabe destacar que desde 2002 en Argentina, existe la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, cuando se promulgó la Ley Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la cual establece el derecho a elegir el método anticonceptivo. También es un derecho establecido en esa norma y en la Nº 26.130 (de anticoncepción quirúrgica) acceder gratuitamente en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas a un método anticonceptivo de los incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Estos son los preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia y anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) e implante subdérmico.

En este aspecto, Rosciszewski sugirió que “es una buena oportunidad para aquellas personas que ya tienen la maternidad o paternidad cumplida, que comiencen a realizarse la ligadura tubaria, y las personas con pene, la vasectomía.

Falta de anticonceptivos hormonales y de barrera en Santa Fe

Desde julio del año pasado, el diario UNO Santa Fe viene comunicando la falta de anticonceptivos hormonales y de barrera en centros de salud de la provincia. Frente las reiteradas solicitudes de pedidos de información del medio a la Dirección de Programas de Salud sexual, Reproductiva y Diversidad, no hubo respuesta alguna.

Como consecuencia, según un relevamiento de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la regional Santa Fe al que accedió el portal santafesino, durante el 2020 hubo un aumento de embarazos no deseados y una importante falta de stock de anticonceptivos hormonales y preservativos. Además, de 19 centros de salud en el centro y norte provincial, el 79% indicó que no cuenta con un tipo de anticonceptivo: inyectables, orales comprimidos o métodos de barrera. En el 58% admitieron no tener dos de esos métodos y en el 31% de los casos no tienen ninguno de los tres.