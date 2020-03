Superó todo límite: la influencer que lanzó el "coronavirus challenge" y lamió un inodoro

No importaron todas las informaciones de advertencias de funcionarios, médicos y científicos del mundo. Tampoco parecieron importar las dramáticas fotos y crudos testimonios que llegan desde Europa. Hay personas que deciden burlarse del coronavirus y exponerse a un camino de enfermedad y costos sanitarios para los Estados.

Algunos usuarios de redes sociales parece que no se lo toman tan en serio y proponen un nuevo challenge para contagiarse. Los jóvenes en las redes arriesgan hasta su salud y bienestar por obtener likes. Tal es el caso de la joven Ava Louise, influencer de TikTok, quien causó controversia por su impresionante y lamentable publicación.

En el video propone un Coronavirus Challenge, el cual consiste en arriesgar la salud para contagiarse. En el material se la ve lamiendo objetos en público para contraer el virus. La influencer, quien tiene más de 150.000 seguidores, publicó un video donde lame un inodoro de un avión.

Ministerio de Salud: "Se está iniciando la transmisión comunitaria del coronavirus"

Miles de usuarios criticaron su decisión de exponerse de esta manera ya que promueve actividades insalubres en una situación de pandemia.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc