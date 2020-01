Luciano Arruga: un crimen que tiene once años sin imputados ni justicia

por Agustina Chicote

En la madrugada del sábado 31 de enero de 2009, Luciano Arruga, de 16 años, estaba volviendo a su casa en la localidad bonaerense Lomas del Mirador, después de reunirse con sus amigos. Su familia nunca lo vio llegar.

El cuerpo de Luciano fue identificado recién el 17 de octubre de 2014 en el Cementerio de de la Chacarita. Había sido enterrado el 3 de febrero de 2009 como “NN” luego de haber sido enviado al hospital Santojanni, en el barrio porteño de Liniers. Lo habían ingresado como atropellado por un auto y operado el 1 de febrero.

Las primeras hipótesis del caso apuntaron a la policía bonaerense: no sólo por la desaparición sino también por el “reclutamiento” de jóvenes para delinquir. Por su desaparición se abrió una causa judicial contra ocho policías de la provincia de Buenos Aires. La investigación del delito fue “desaparición forzada de persona”.

A 11 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, no hay imputados

Los involucrados en la causa son los subtenientes Daniel Vázquez y Oscar Fecter de Lomas de Zamora, los subcomisarios Néstor Díaz de Esteban Echeverría y Ariel Herrera de Morón, los oficiales Martín Monte de Pompeya y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz de Morón. El fiscal Carlos Stornelli los pasó a disponibilidad en abril de 2010, pero en julio de ese año fueron reincorporados a la fuerza policial en otras jurisdicciones. Sin embargo, a 11 años del hecho, no hay imputados.

La última vez que se lo vio a Luciano fue cerca del destacamento de Lomas de Zamora. Meses antes a su desaparición, el 22 de septiembre de 2008, había estado detenido en el el mismo lugar, donde fue torturado por negarse a robar para la policía. En una nota de Página 12 escrita por Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se relata cómo la hermana de Luciano, Vanesa Orieta, escuchó gritos desde el lugar.

Los abogados del CELS forman parte de la querella de la causa que investiga la desaparición forzada de Arruga. “La causa sigue en plena investigación, pero sin demasiadas novedades. Desde el comienzo se hicieron las cosas mal, eso construyó un camino de impunidad y estamos intentando vencer esos obstáculos”, comentó a Perfil Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del organismo.

Otra de las aristas que marcó el caso fue la condición socioeconómica de Luciano Arruga, lo que puso en cuestionamiento la estigmatización de algunos grupos sociales por parte de la policía. Frente a esta temática, Litvachky afirmó que “es necesario que se dé un proceso de cambio dentro de las policías y de la Justicia. La historia de violencia y el hostigamiento está muy arraigada en las prácticas policiales. Esto requiere un trabajo muy profundo de cambio político”.

Once años pasaron, y la familia de Arruga sigue sin respuestas. "Vivimos la lucha con la tranquilidad de que hacemos e hicimos todo lo que está a nuestro alcance para obtener justicia, y con la triste certeza de que hay un sistema organizado para que eso no suceda", contó a Perfil la hermana de Luciano, Vanesa Orieta.

"Lo recuerdo con dolor y bronca cuando pienso en todo lo que me impidieron vivir junto a él". Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga.

La familia y sus abogados denuncian a los funcionarios Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco por contribuir a a la impunidad de la causa al no avanzar en la línea que planteaban sobre el accionar policial. "No hay una intención del Estado de reparar el daño que nos hicieron desde la desaparición forzada de Luciano para acá. En ese sentido, la perspectiva no es positiva", explica Vanesa. Respecto a la influencia que puede tener el cambio de gobierno aclaró: "Nuestra intención con la gestión actual es sostener el mismo reclamo de estos once años: que garanticen el impulso de esta investigación para que sepamos la verdad, porque es nuestro derecho".

"Recuerdo de Lu su cara alegre, sonriente. Las charlas sobre la vida, la política, los libros y la música. Le gustaba aprender, era curioso. Tenía un gran corazón, lo demostraba con acciones pequeñas y generosas. Lo recuerdo con dolor y bronca cuando pienso en todo lo que me impidieron vivir junto a mi hermano".

Apareció muerto Luciano Arruga: cronología de un caso marcado por la violencia policial

Este sábado, la familia de Luciano y el CELS organizarán una marcha bajo la consigna “11 años sin Luciano, 11 años sin Justicia”. A las 17 se concentrarán en Mosconi y General Paz, en Lomas del Mirador, y a las 20:30 se proyectará la película “Quién mató a mi hermano” en la plaza Luciano Arruga, en Perú y Pringles.

