El filósofo alemán Arthur Schopenhauer murió el 21 de septiembre de 1860 y no será precisamente recordado por su aporte a la suma de esperanzas que inspira el Día de la Primavera, sino más bien por todo lo contrario.

Nacido en Frankfurt en 1788, cuando Alemania estaba atravesada por los deudores del pensamiento platónico, con Immanuel Kant a la cabeza, la filosofía de Arthur Schopenhauer fue justamente a la raíz en el concepto, primero platónico y luego kantiano, de las ideas puras, los a priori y el carácter efímero y superficial de la realidad sensible.

En pocas palabras, si el cristianismo postulaba que la fe mueve montañas para Schopenhauer la voluntad mueve al mundo. Pero atenti, porque él no habla de la fuerza propulsora que rige al mundo como un ímpetu o pulsión individual sino como un motor inmaterial, perfecto, puro y universal que alienta a la Naturaleza, los hombres, el universo todo y, a la vez, sólo es un pálido reflejo de la Voluntad suprema que rige el todo (algo equivalente a la Idea de Kant).

Para Schopenhauer, la monotonía de la vida impulsa al ser humano a agruparse.

Lejos del optimismo, la filosofía de Schopenhauer es un balde de agua fría o mejor dicho un vaso sólo lleno hasta la mitad, al que siempre le falta algo, como al hombre.

Arthur Schopenhauer, el más pesimista

Incrédulo y pesimista, a pesar de sus “pálidas”, Schopenhauer invita a repensar el falso optimismo, a abandonar la perspectiva del deseo todopoderoso para reemplazarlo por el placer estético (Schopenhauer fue un pilar en la idea del arte –y del mundo- como representación) e incluso el placer místico o el ascetismo, que defraudan mucho menos que el género humano y la vida en su conjunto.

Dispuesto a todo, Arthur Schopenhauer plantea que quien logra valorar sus deseos en su justa medida “huye de la dependencia de su voluntad respecto de cosa alguna y trata de reafirmar en su fuero interno la máxima indiferencia hacia todas las cosas”, explica el autor en el Libro IV.

La filosofía de Arthur Schopenhauer sigue siendo una poderosa influencia en loa autores contemporáneos.

Immanuel Kant, el filósofo alemán que ejerció una poderosa influencia en el pensamiento -y el carácter- de Schopenhauer.

Lejos de negar el poder del cuerpo, el filósofo sostiene que la idea que nos hacemos del mundo (re-presentación) no puede sino estar viciada por nuestro cuerpo, nuestro yo, nuestra subjetividad. Liberarse de esa cárcel irracional e imperfecta sería un camino hacia la perfección que pudiera llegar a lograrse en este valle de lágrimas, vejez, sufrimiento y muerte.

“Su cuerpo, sano y robusto, expresa mediante los genitales el instinto sexual; pero él niega la voluntad y da un mentís al cuerpo: no quiere satisfacción sexual alguna, bajo ninguna condición. (...) Con la completa supresión del conocimiento, desaparecería de suyo el mundo en la nada, pues no hay objeto sin sujeto”, agrega luego.

20 frases de Arthur Schopenhauer

A continuación, algunas frases del autor de El mundo como voluntad y representación (1819):



1. “La vida es un anhelo opaco y un tormento”.

2. “El optimismo no es más que la autoalabanza injustificada del verdadero creador del mundo, es decir de la voluntad de vivir, la cual se mira complacida en su propia obra: de ahí que sea no sólo una doctrina falsa, sino incluso perniciosa”

3. “El joven debe, tempranamente, estar capacitado para soportar estar solo; ya que es una fuente de felicidad y de paz mental”.

4. Los hombres son por naturaleza meramente indiferentes unos de otros; pero las mujeres son enemigas por naturaleza”.

5. “Los mejores, más variados y duraderos placeres, son los de la mente”.

6. “El que no disfruta de la soledad, no amará a la libertad”.

7. “El hombre es el único animal que causa dolor a otros sin más objeto que querer hacerlo”.

8. “La vida sin dolor no tiene sentido”.

9. “Las religiones son como las luciérnagas. Necesitan de la oscuridad para brillar”.

10. "La riqueza es como el agua del mar; cuanto más bebemos, más sedientos nos volvemos; lo mismo sucede con la fama.

11. "La compasión es la base de la moralidad".

Su pesimismo ¿fue superación o un renunciamiento a la felicidad imposible?



12. "La vida es un constante proceso de agonía"

13. "Cada genio es un gran niño; mira hacia el mundo como algo extraño, como un espectáculo, y por lo tanto con un interés puramente objetivo".

14. "El patriotismo es la pasión de los tontos y la más tonta de las pasiones"

15. "Un hombre puede ser él mismo sólo mientras está solo.

16. “Si pudiéramos castrar a todos los sinvergüenzas y meter a todos los estúpidos gansos en un convento, y darles a los hombres de carácter noble todo un harén [...] pronto surgiría una generación que produciría una edad mejor que la de Pericles”.

17 "Un pesimista es un optimista en plena posesión de los hechos".

18. "El hombre no debe compasión a los animales, sino justicia".

19. "El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales".

20. “La necesidad de sociedad que brota del vacío y la monotonía de la vida de los hombres, los une; pero sus muchas cualidades desagradables y repulsivas y sus insufribles inconvenientes los apartan una vez más”.

