9 de Julio en Argentina: feriado inamovible y su significado histórico

Cada 9 de julio, Argentina conmemora su independencia con un feriado nacional que, a diferencia de otras fechas, no se puede trasladar. En 2025, el Día de la Independencia cae en miércoles y no se corre para generar un fin de semana largo. ¿Por qué sucede esto?

La Ley N° 27.399 establece qué feriados pueden ser trasladados con fines turísticos y cuáles deben mantenerse en su fecha original. En este caso, el 9 de julio es un feriado inamovible, lo que significa que se respeta sin importar el día de la semana en que caiga. Lo mismo sucede con el 1° de enero, el 1° de mayo, el 25 de diciembre y otras fechas patrias de alto valor simbólico.

El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán. En esa histórica jornada, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente los vínculos de subordinación con la monarquía española. El hecho marcó un hito en la construcción del Estado argentino.

La sesión se realizó en la Casa de Tucumán, propiedad de doña Francisca Bazán de Laguna, hoy considerada monumento histórico nacional.

Al tratarse de un feriado nacional, quienes trabajen el 9 de julio tienen derecho a cobrar el doble por su jornada laboral, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. No ocurre lo mismo en los días no laborables, en los que el empleador puede decidir si se trabaja y no se paga extra.

Habrá que esperar hasta agosto para un descanso extendido. El Gobierno Nacional estableció como día no laborable con fines turísticos el viernes 15 de agosto, mientras que el feriado del 17 por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín caerá en domingo y no se trasladará.

Calendario de próximos feriados 2025:

9 de julio (miércoles): Día de la Independencia (inamovible)

15 de agosto (viernes): no laborable con fines turísticos

17 de agosto (domingo): San Martín (inamovible)

12 de octubre (domingo): Diversidad Cultural (trasladable)

21 de noviembre (viernes): no laborable con fines turísticos

24 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se traslada)

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción (inamovible)

25 de diciembre (jueves): Navidad (inamovible)

