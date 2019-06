A 37 años del día que Puerto Madryn "se quedó sin pan" por alimentar a soldados de Malvinas

por Florencia de Sousa

Una guerra deja huellas profundas y difíciles de olvidar. Se trata de un hecho tan descarnado que cuesta imaginárselo. Sin embargo, en medio del horror vivido, se pueden rescatar buenas acciones y eso es lo que se conmemora un día como este miércoles 19 de junio. En 1982, hace exactamente 37 años, -a sólo cinco días del final de la Guerra de Malvinas- más de 4000 soldados llegaron agotados y hambrientos a Chubut, donde desembarcó el buque inglés Camberra y se dio lo que se conoció como "El día Puerto Madryn se quedó sin pan".

A casi cuatro décadas de ese momento que quedó retratado por los medios con fotos históricas, un grupo de excombatientes regresó al lugar para ubicar a aquellos que les tendieron una mano, los alimentaron y recibieron como héroes tras el fin del conflicto bélico donde la Argentina salió vencida. Walter Pintos es uno de ellos, y tras convertirse en el protagonista de una icónica imagen, busca a las familias que lo cobijaron esos días. "En esta cuidad encontramos afecto y eso quedó grabado en nuestros corazones y nos ayudó a salir adelante en momentos que pasamos depresión", manifestó el excombatiente en diálogo con PERFIL.

"Volví acá después de 37 años a buscar a las dos familias que me dieron cobijo esos días. Lo que recuerdo de ese momento lo divido en dos partes: la Guerra por un lado y la humana por el otro, que es la que vivimos cuando llegamos al continente, a Madryn. Me quedaron grabadas para siempre las miradas que tenía ese pueblo que nos esperaba. Nosotros no pensamos que nos iban a recibir así porque en verdad veníamos con una incógnita, en el barco que nos trasladó nos decían que nadie quería recibirnos porque nos habíamos rendido. Lo cierto es que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y combatimos hasta el último día. No era justo por los compañeros que murieron en las Islas que el Gobierno no nos acepte", dijo Pintos.

Precisamente del momento que pisó Madryn por primera vez, Pintos recuerda: "Ese día nos cambió la vida, nos humanizamos. El primer contacto que tuvimos con la gente fue extraordinario. El pueblo salió a las calles y nos decían 'gracias muchachos'. De a poco comenzaron a agolparse y derribaron la barrera que había puesta. El amor pudo más, éramos sus hijos que veníamos del frente. La gente nos llevó a sus casas, yo estuve con un matrimonio con tres hijas primero y recuerdo que me dijeron que eran descendientes de galeses, quienes me compartieron comida y mate. En esta cuidad encontramos afecto y eso quedó grabado en nuestros corazones y nos ayudó a salir adelante en momentos que pasamos depresión. Después otra pareja me ayudó también los días que estuve ahí. No sé que hubiera pasado con nosotros si la bienvenida hubiera sido otra".

Acerca de la foto que lo muestra con sus compañeros con el pan en la mano arriba de un camión, Pintos expresó: "Esa imagen quedó plasmada para siempre y habla del amor y de lo que es un pueblo esperando a sus soldados, heridos del alma, a quienes nos recibieron como sus hijos. Esa foto trasciende todo, hay que leerla con los ojos y el alma porque lo que la gente nos dio fue pan, un alimento que en la historia de la humanidad es algo muy importante".

Búsqueda. El excombatiente pasará unos días más en la ciudad donde tiene un claro objetivo: encontrar a las personas que le abrieron las puertas de su casa. "Encontrarlos cerraría una parte de mi vida. Quiero agradecerle a esas personas todo lo que hicieron por mi. Ellos me enseñaron a sentir amor de nuevo, porque cuando volví de luchar estaba como dormido con los sentimientos y eso cambió cuando tuve contacto con ellos. Lo que pasó fue sanador, muchos de nosotros no hubiéramos aguantado la indiferencia. Puerto Madryn es para mi una perla preciosa en la Argentina, acá se hicieron cargo de nosotros, cuando en otros lugares a los que volvimos debimos hacerlo por la noche".

"La Guerra me dejó un dolor muy profundo por los compañeros que perdí. Pertenecí a la sección que más combates dio en Malvinas, vi morir muchos compañeros pero me quedo con el recuerdo de sus sonrisas", concluyó Pintos.

Puerto Madryn, 19 de junio de 1982. El momento donde lugareños les acercan pan a los soldados de Malvinas. FOTO: CEDOC PERFIL

Un posteo, una historia. Mediante una publicación en Facebook, un hombre llamado Lisandro Crespo, oriundo de Puerto Madryn, pidió ayuda para que Pintos pueda reencontrarse con las personas que lo cobijaron en aquellos días de 1982.

"El hombre de la foto es Walter Pintos, combatiente de Malvinas. Es el chico que está mandando un beso en la otra foto cuando el pueblo fue a recibirlos. Va a estar en Madryn un par de días y está buscando a las dos familias que lo cobijaron ese día en que se bajó del buque Canberra en Madryn en 1982. Una familia era un matrimonio con una nena a hombros. El beso era para ella, tal vez sea hoy una mujer de unos 35, 40 años. La otra familia era un matrimonio con tres hijas adolescentes, son los que lo llevaron a él y unos 5 chicos más a su casa y les dieron de comer. Los sacaron de la barraca lausen (hoy el bingo municipal) y él cree que no hicieron más de tres cuadras hasta llegar a la casa", publicó en el mensaje que fue compartido más de 11 mil veces y recibió más de 3 mil comentarios, los cuales le desean suerte para que logre su objetivo.

Nos dan una mano? El hombre de la foto es Walter pintos, combatiente de Malvinas. Es el chico que está mandando un beso... Publicado por Lisandro Crespo en Lunes, 17 de junio de 2019

Reconocimiento. La fecha de esta jornada es tan significativa para los lugareños que, de acuerdo a la Ordenanza 9449 aprobada en 2016, se instituyó el 19 de junio como el “Día que Madryn se quedó sin pan: por la solidaridad y gratitud de los vecinos” y se agregó en el calendario municipal con el objeto de que se celebre y recuerde a aquellos madrynenses que recibieron, con respeto y amor, a más de 4100 excombatientes. Desde el Concejo Deliberante de esa ciudad realizaron un reconocimiento para los excombatientes y homenajeó a cinco de ellos. Alcides Ramírez; Rubén Pastor; Héctor Binnier; Francisco Arturi y Daniel Lillo, se reunieron con autoridades locales el martes 18 de junio, para recibir la distinción.

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn reunió a Veteranos de Malvinas para otorgarles un reconocimiento en el marco de “El día que Madryn se quedó sin pan”. FOTO: Concejo Deliberante de Puerto Madryn

