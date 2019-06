Adiós a las armas: hace 37 años se terminaba la Guerra de Malvinas

Hace 37 años cesaron los disparos. Este viernes 14 de junio se cumplen un nuevo aniversario del fin de la Guerra de Malvinas. El conflicto bélico que comenzó el 2 de abril de 1982, y que duró 74 días, dejó como saldo 649 muertos argentinos y 255 británicos.

La guerra fue uno de los últimos estertores de la dictadura cívico-militar, que comenzó cuando el Gobierno de facto argentino ordenó el desembarco militar en el archipiélago. A Puerto Argentino (Puerto Stanley, para los británicos) y la Isla Soledad (oeste de las islas) arribaron 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas. La derrota precipitó la caída de la junta militar que gobernaba la Argentina, mientras que en el Reino Unido la victoria ayudó a la reelección de la conservadora Margaret Thatcher en 1983.

Jeremy Moore, general británico a cargo de las operaciones en la guerra de Malvinas se da la mano con Menéndez, tras acordar la rendición. FOTO: CEDOC

Fue el represor Mario Benjamín Menéndez, quien había sido designado gobernador de las Malvinas por el gobierno militar, quien ese día firmó en un acta la rendición incondicional de las tropas argentinas y con esto puso punto final al conflicto bélico. En una entrevista con PERFIL en 2009, el militar recordó: "La situación estaba absolutamente deteriorada. Hablé con el general (Leopoldo) Galtieri y se la describí. Él no podía o no quería entenderla, así que se lo tuve que repetir y le pregunté si podía contar con algún apoyo aéreo u otra cosa. Me explicó que no me podía garantizar ninguno. Entonces, le dije 'como comandante, no sé qué va a ser de esta guarnición al final del día de hoy. Ante eso, me voy a hacer responsable. Y le corté."

Archivo | La última entrevista de Menéndez a PERFIL: "El mayor error fue aceptar la Guerra"

En el mismo reportaje y consultado sobre cuál fue su mayor error durante la Guerra, aseguró: "Aceptar la guerra, porque no la propusimos nosotros. Para ese entonces, teníamos una plaza llena que condicionó al gobierno. ¿Alguien tendría que haberlo previsto? No lo sé. Entonces la alternativa fue: vamos a reforzar las Malvinas para defenderlas, de manera que los ingleses pierdan tiempo, que les cueste y que eso los pueda llevar a hacer lo que nosotros queríamos: la negociación".

Combatiente de Malvinas. FOTO: Cedoc

"Eso está plasmado en lo que nos dijo el general Galtieri el 22 de abril: 'Las fuerzas de tareas inglesas cada vez están más al sur. En la medida en que sigan, no van a poder volver sin hacer algo. Ahora, si ese algo es atacar Malvinas y ustedes aguantan, yo creo que después nos vamos a sentar a la mesa'. Le pregunté: ¿Aguantamos o no? Desde el 1 de mayo, aguantamos 44 días, más los anteriores", agregó.

Soldados argentinos prisioneros en Puerto Deseado. FOTO: CEDOC

Herida abierta. Aunque pasaron 37 años de ese momento, el reclamo territorial sigue abierto y Argentina no cesó nunca en su reclamo de soberanía sobre las islas, cuyos habitantes insisten en que quieren permanecer como súbditos británicos.

Combatientes de Malvinas en las Islas.

Reconocimiento. En el marco del llamado Plan Proyecto Humanitario Malvinas, una misión especial se comprometió a identificar a los héroes que se encuentran enterrados en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Para realizarlo, fue necesario contar con muestras de ADN, que fueron tomadas entre marzo y diciembre de 2017, y para las que cada familia debió brindar su consentimiento previo. El plan resulta de un entendimiento con el Reino Unido y la Cruz Roja Internacional.

Oficial británico examina las armas incautadas a los soldados argentinos. FOTO: CEDOC

Además, se trata de un trabajo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Cancillería, el Centro Ulloa, la Escribanía General de la Nación y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Hasta ahora, 113 soldados fueron identificados, el último de ellos se pudo determinar el 10 de junio. Se trata de los restos del soldado Néstor Osvaldo Pizarro, oriundo de la localidad cordobesa de Oliva.

"Siempre es muy emotivo comunicar una nueva identificación. Estamos cada vez más cerca de concluir este exitoso plan", aseguró Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos al realizar el anuncio.

F.D.S./FeL