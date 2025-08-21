La nueva modalidad de pago 100% digital que comenzará a implementarse en los peajes de CABA a partir del 1 de enero del 2026 se plantea como objetivo la agilización de la circulación, la reducción de los embotellamientos y optimizar los posibles errores en el cobro con el dinero en efectivo.
El sistema automatizado TelePASE pasará a convertirse en un mecanismo obligatorio para la totalidad de los usuarios, como así también para los visitantes o turistas eventuales, quienes deberán registrar sus vehículos con servicios compatibles.
A partir de dicha fecha, ninguno de los principales corredores urbanos y de ingresos a la Capital Federal aceptará plata física en sus estaciones.
YPF duplicó el descuento nocturno: en qué horarios conviene cargar y hasta cuánto se puede ahorrar
Los canales oficiales ofrecen opciones de inscripción mediante la web, aplicaciones y puntos de autoconsulta distribuidos en accesos estratégicos. Al completar el formulario online, el auto queda vinculado a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, y se le debitac automáticamente el monto del peaje cada vez que el rodado atraviese una cabina habilitada.
La decisión impactará en millones de conductores que diariamente transitan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus accesos. El pago digital pasará a ser obligatorio tanto para automovilistas, motociclistas y transporte urbano e interurbano.
La nueva normativa introduce también procesos de seguridad extra para los propietarios de los rodados, ya que en cada uno de los cruces realizados en distintos peajes se almacenarán los datos y le posibilitará a los ciudadanos la posibilidad de acceder a su historial para casos de consulta sobre los montos abonados.
Faltante de chapas: cómo saber el estado del trámite de tu patente
El cruce con bases de datos oficiales y bancos procura que los pagos se realicen en entornos seguros y auditables para evitar fraudes u operaciones no autorizadas.
Dicha base de datos se propone como meta funcionar como respaldo ante “posibles objeciones sobre imputaciones erróneas” o pagos por duplicado.
La convergencia de plataformas tecnológicas y la posibilidad de gestionar todos los procesos desde el teléfono o la computadora simplifica la relación entre el conductor y el sistema vial.
Cómo tramitar el duplicado de la chapa patente del auto en caso de pérdida o robo
¿Cuál será el valor de la multa si no se registra el paso digital por la cabina de peaje?
El valor de la multa será superior a los 100 mil pesos en caso de no registrar el paso por medio del sistema virtual TelePASE, monto que busca desincentivar las violaciones de las normas viales y promover la integración a las distintas plataformas de pago digitales.
PM/ff