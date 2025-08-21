La nueva modalidad de pago 100% digital que comenzará a implementarse en los peajes de CABA a partir del 1 de enero del 2026 se plantea como objetivo la agilización de la circulación, la reducción de los embotellamientos y optimizar los posibles errores en el cobro con el dinero en efectivo.

El sistema automatizado TelePASE pasará a convertirse en un mecanismo obligatorio para la totalidad de los usuarios, como así también para los visitantes o turistas eventuales, quienes deberán registrar sus vehículos con servicios compatibles.

A partir de dicha fecha, ninguno de los principales corredores urbanos y de ingresos a la Capital Federal aceptará plata física en sus estaciones.

Los canales oficiales ofrecen opciones de inscripción mediante la web, aplicaciones y puntos de autoconsulta distribuidos en accesos estratégicos. Al completar el formulario online, el auto queda vinculado a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, y se le debitac automáticamente el monto del peaje cada vez que el rodado atraviese una cabina habilitada.

¿Cuándo comenzará a regir el sistema de pago digital obligatorio?

La decisión impactará en millones de conductores que diariamente transitan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus accesos. El pago digital pasará a ser obligatorio tanto para automovilistas, motociclistas y transporte urbano e interurbano.

La nueva normativa introduce también procesos de seguridad extra para los propietarios de los rodados, ya que en cada uno de los cruces realizados en distintos peajes se almacenarán los datos y le posibilitará a los ciudadanos la posibilidad de acceder a su historial para casos de consulta sobre los montos abonados.

El cruce con bases de datos oficiales y bancos procura que los pagos se realicen en entornos seguros y auditables para evitar fraudes u operaciones no autorizadas.

Dicha base de datos se propone como meta funcionar como respaldo ante “posibles objeciones sobre imputaciones erróneas” o pagos por duplicado.

A partir del 2026 el pago com TelePASE será obligatorio en CABA

La convergencia de plataformas tecnológicas y la posibilidad de gestionar todos los procesos desde el teléfono o la computadora simplifica la relación entre el conductor y el sistema vial.

¿Cuál será el valor de la multa si no se registra el paso digital por la cabina de peaje?

El valor de la multa será superior a los 100 mil pesos en caso de no registrar el paso por medio del sistema virtual TelePASE, monto que busca desincentivar las violaciones de las normas viales y promover la integración a las distintas plataformas de pago digitales.

