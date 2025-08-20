A partir de este miércoles 20 de agosto de 2025, YPF amplió el descuento por carga nocturna a 6% para todos los combustibles sin tope a excepción del gasoil Grado 2, con un tope de 150 litros mensuales. Todos los clientes que carguen combustibles entre las 00:00 y las 06:00 accederán a este beneficio abonando con la App YPF, informaron desde la compañía.

Además, en aquellas estaciones en donde se encuentra habilitada la modalidad de autodespacho, se suma el descuento vigente del 3%, totalizando un ahorro del 9% en la carga de combustibles.

“Vos ayúdame y yo te ayudo. Bajo ese concepto, empezamos a trabajar para hacer rentables las estaciones de servicios en el horario nocturno. Por eso implementamos este beneficio, que nos va a permitir reducir a cero las pérdidas en las estaciones por la noche”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF al anunciar la ampliación del descuento.

YPF indicó que desde la implementación de estos beneficios, el volumen operado con App YPF durante la noche se duplicó. Actualmente, más de 2 litros cada 10 se cargan en horario nocturno con la App. Infinia es el combustible más elegido en esta franja horaria.

“Además, 7 de cada 10 usuarios que cargan de noche no lo hacían antes, lo que muestra cómo estos incentivos impulsan la digitalización y la adopción nuevas formas de operar. En las estaciones con autodespacho activo, el impacto es aún mayor: la participación de la App YPF en volumen nocturno alcanza el 60%, triplicando los niveles previos”, añadieron.

Estaciones de servicio de YPF con Autodespacho

En junio, YPF implementó 5 pilotos de autodespacho en las estaciones YPF ubicadas en las calles Pringles, Av. Dorrego y Av. Alcorta de la Ciudad de Buenos Aires, en Ovidio Lagos de Rosario y en Mariano Boedo en Chacras de Coria, Mendoza.

Los clientes que utilicen esta modalidad de carga durante las 0:00 y las 6:00 podrán acceder a un descuento del 9% si abonan con la App de YPF.





LM / EM