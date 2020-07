Servicios no esenciales: agencias de lotería piden acceder a créditos blandos

Las agencias de juegos de lotería y quiniela de la ciudad de Buenos Aires fueron uno de los comercios no esenciales que debieron volver a bajar sus persianas desde el pasado 1 de julio, cuando se implementó la nueva fase cuarentena con más restricciones.

Atentos a estas circunstancias, y dado el contexto de crisis que envuelve al sector a raíz de la falta de ingresos, a la que califican de “situación de crisis terminal”, desde la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CAOLBA) pidieron al Gobierno porteño ser considerados como micros y pequeñas empresas (MiPyMES) a fin de poder acceder a las líneas de crédito a tasas del 12%, que lanzó en los últimos días el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad agrupa a 1.278 agencias del ámbito porteño.

Como se recordará, las agencias oficiales de lotería fueron uno de los pocos comercios que reabrieron sus puertas a principios de mayo, tras permanecer casi dos meses cerrados desde el 20 de marzo, cuando se decidió la primera etapa del proceso de aislamiento Social Preventivo Obligatorio anunciado por el presidente Alberto Fernández.

El pedido de CAOLBA se basa en la modificación de la Resolución 340/2017 mediante la cual las agencias de loterías fueron excluídas de la categorización de PyME, ya que fueron recategorizadas como operadoras de juego cuando no lo son, según explicaron desde esa entidad. ”Tipificaron a las agencias a la par de grandes casinos y bingos, cuando en realidad se trata de PyMES, en su mayoría, familiares", aseguró María Martorello, Secretaría de la entidad. .

"Estamos totalmente desamparados. Las agencias estuvieron cerradas 55 días y ahora, por las nuevas restricciones, serán 17 días más sin tener ningún tipo de ingreso. Tampoco recibimos ayuda, subsidios o préstamos del Estado nacional como del Gobierno porteño, a pesar de estar trabajando y generando fondos para la Ciudad", sostuvo Diego D´Agostino, presidente de Caolcba. “Los pedidos se canalizaron a través del Presidente de la Lotería de Buenos Aires, Martin García Santillán, y del Ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, pero sin respuesta a la fecha. Nuestras agencias deben ser categorizadas como MiPyMES (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa") ”, agregó el referente del sector.

“Son 1.278 agencias de lotería de las cuales dependen unas cuatro mil amilias, entre propietarios y empleados en relación de dependencia. Solo pedimos a la Ciudad que nos incluya dentro de los créditos blandos para comercios no esenciales. No estamos pidiendo un subsidio; solo pedimos un crédito con el que vamos a pagar todas las deudas que se nos generaron a raíz de la cuarentena, ya que el único ingreso que tenemos son por las comisiones de la venta de los juegos de la Lotería de la Ciudad. Necesitamos un préstamo para poder pagar los alquileres de los locales, los sueldos de los empleados, y los impuestos”, señaló, por su parte, Martorello, "Necesitamos acceder, por lo menos, al crédito del Banco Ciudad, que no es otra cosa que endeudarnos para pagar los gastos por los locales cerrados”, concluyó la referente de os agencieros porteños.

