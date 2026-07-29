Alertan por un popular juguete viral retirado en Europa por posibles riesgos para la salud de los chicos

Un juguete antiestrés que se volvió viral entre chicos y adolescentes quedó bajo la lupa de las autoridades europeas luego de que se detectara la presencia de una sustancia química potencialmente peligrosa. La medida derivó en su retiro del mercado en el Reino Unido y reavivó las advertencias sobre la compra de este tipo de productos a través de plataformas de comercio electrónico.

Se trata del Squeezy Dumplings, un muñeco blando con forma de dumpling diseñado para ser apretado con la mano, cuyo exterior presentó una concentración de 20 miligramos por kilogramo de benceno, un compuesto cuyo uso está restringido en este tipo de artículos por los riesgos que puede representar para la salud. A partir de ese hallazgo, la Oficina de Seguridad y Estándares de Productos del Reino Unido (OPSS) calificó el caso como un “riesgo químico grave” y dispuso el retiro inmediato del producto.

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La investigación determinó que el juguete había sido distribuido por la empresa Samsons Cash and Carry Ltd. y que no contaba con número de lote ni otros elementos que facilitaran su identificación, una situación que dificulta su trazabilidad y el control de las unidades comercializadas.

Tras conocerse la decisión británica, distintos organismos de protección al consumidor recordaron que este tipo de juguetes suele venderse mediante plataformas digitales y que modelos similares pueden llegar a otros países por canales de importación particulares. Por ese motivo, recomendaron a las familias verificar el origen de los productos y evitar su utilización cuando existan dudas sobre su seguridad.

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El episodio volvió a poner el foco sobre la creciente circulación de juguetes de bajo costo adquiridos por internet. En los últimos años, distintas entidades europeas advirtieron que una parte importante de los productos comercializados a través de marketplaces presenta incumplimientos en materia de seguridad, ya sea por la presencia de sustancias químicas prohibidas, fallas en el diseño o riesgos de asfixia para los más pequeños.

Las autoridades insistieron en que, ante la sospecha de que un niño haya estado expuesto a un producto retirado del mercado o presente síntomas compatibles con una intoxicación, es importante suspender inmediatamente su uso y consultar a un profesional de la salud.

CS