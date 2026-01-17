ANSV sancionó a mil conductores

En el marco del fuerte movimiento turístico por las vacaciones de verano, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó el balance de los controles realizados durante los primeros quince días de enero.

Los números son contundentes: se labraron más de 5 mil actas de infracción, de las cuales casi mil correspondieron a conductores bajo los efectos del alcohol.

Casos de alcoholemia. A pesar de las campañas de concientización y la vigencia de la Ley de Alcohol Cero en rutas federales, 966 conductores fueron sancionados por circular con alcoholemia positiva.

El dato que más alarmó a las autoridades fue un registro que superó los 3 g/l de alcohol en sangre (por encima de la capacidad de medición del equipo) en la localidad de Güemes, Salta.

Otros casos críticos se detectaron en Gualeguaychú (Entre Ríos): 2,84 g/l y 2,56 g/l; Misiones (RN 12): 2,71 g/l, y en la provincia de Corrientes (RN 117 y RN 14): 2,48 g/l.

Infracciones. En relación con las faltas más comunes que cometieron los conductores, durante los 2.913 operativos desplegados en 39 puntos estratégicos del país, se controló un total de 231.962 vehículos. Más allá del alcohol, el informe destacó un ranking de faltas que preocuparon por su impacto en la seguridad vial:

VTV/RTO: 838 sanciones por falta de revisión técnica.

Documentación: se firmaron 586 actas por no portar los papeles obligatorios.

Cinturón de seguridad: se registraron 586 casos de personas que circulaban sin protección.

Patentes: se labraron 372 infracciones por patentes faltantes o tapadas intencionalmente.