Argentina podría tener cobertura casi universal en el nivel inicial

La Argentina atraviesa una transformación demográfica silenciosa que está empezando a reconfigurar el sistema educativo desde sus cimientos.

Entre 2016 y 2025, la población de niños y niñas de 3 a 5 años cayó un 31%, al pasar de 2.250.963 a 1.558.388. Y la tendencia, lejos de frenarse, se acelera: según las proyecciones del Indec, hacia 2030 esa franja etaria se va a reducir otro 16%, hasta llegar a 1.310.125 chicos.

En números concretos: entre 2025 y 2030 habrá 250 mil niños menos en edad de asistir al jardín de infantes en todo el país.

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Para un sistema educativo que durante décadas tuvo que correr de atrás para construir aulas y abrir secciones, el escenario que se viene es inédito: por primera vez, la oferta podría empezar a sobrar antes que faltar. Y ahí aparece la oportunidad. Si la cantidad de salas y secciones se mantiene en los niveles actuales, la caída en la demanda podría liberar capacidad instalada dentro del sistema, que hoy se usa para muy poco más que sostener la matrícula existente.

El informe, elaborado por Sebastián Kiguel, María Sol Alzú y Martín Nistal para Argentinos por la Educación, plantea un ejercicio: ¿qué pasaría si esas vacantes que el descenso de la natalidad va a dejar libres se reasignan entre salas, sin agregar infraestructura nueva? La respuesta es contundente. La cobertura total del nivel inicial -hoy en 87%- podría escalar al 98% hacia 2027, bajo el supuesto de que los cupos se reparten dentro de cada provincia.

El dato más interesante no es el promedio nacional, sino la sala de tres, la gran asignatura pendiente de la educación inicial.

A diferencia de la sala de cinco -ya universalizada desde hace una década, con un 99%- y de la sala de cuatro , obligatoria desde 2014 y con un 87% de escolarización; la sala de tres no es obligatoria y se calcula que tiene un 58% de cobertura promedio.

Esa brecha no es un detalle. La evidencia internacional es categórica: las experiencias educativas tempranas y de calidad están asociadas a mejores trayectorias escolares, más aprendizaje y mejores oportunidades en la vida adulta. Y los efectos se profundizan cuando se trata de chicos de contextos vulnerables, justamente los que hoy tienen menos acceso a una sala de tres.

La buena noticia es que, en la última década, el país ya demostró que puede achicar esa brecha. La tasa de escolarización en ese grupo subió 18 puntos porcentuales entre 2016 y 2025. Pero el informe es claro en marcar que ampliar el acceso no alcanza.

Especialistas advierten que la calidad de la experiencia educativa -el clima de aula, la formación docente, la interacción con los chicos- es tan determinante como la cobertura misma para que este grupo reciba un impacto real sobre su aprendizajes.

El desafío, entonces, deja de ser exclusivamente de infraestructura y empieza a ser de gestión: identificar a los chicos que hoy no asisten, convocarlos y sostener la calidad pedagógica en un sistema que va a tener, paradójicamente, más lugares vacíos que nunca.

Aprovechar esta “ventana demográfica” dependerá de decisiones políticas concretas sobre la distribución territorial de las vacantes y el fortalecimiento de las condiciones pedagógicas.