Nuestro país ya es el segundo del ranking latino

El debate sobre los cigarrillos se renueva. A pesar de que el consumo de tabaco en forma tradicional disminuye, esta buena nueva se compensa con el crecimiento del vapeo y los cigarrillos electrónicos.

Justamente, diferentes referentes de salud advierten que el recurrir a los vapeadores no representa una solución efectiva para abandonar el tabaco y recuerdan que la cesación tabáquica requiere acompañamiento profesional.

En Argentina, el tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, provoca unas 45 mil muertes directas al año, a las que se suman otras 5.000 vinculadas a la exposición al humo de segunda mano.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, se lo considera un factor de riesgo presente en dos de cada tres fallecimientos por causas cardiovasculares.

El escenario resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que Argentina ocupa el segundo lugar en América Latina en proporción de población fumadora, de acuerdo con estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En este contexto, el resurgimiento de la discusión sobre los cigarrillos electrónicos como estrategia de “reducción de daño” genera preocupación. Desde la comunidad médica se sostiene que no existe evidencia científica concluyente que permita considerarlos una alternativa segura para dejar de fumar.

“El debate es una oportunidad para reafirmar que cualquier forma de consumo de nicotina produce daños”, señaló el cardiólogo Víctor Mauro, jefe de Unidad Coronaria de los sanatorios Santa Isabel y de la Bazterrica.