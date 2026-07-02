Argentina vs. Cabo Verde: dónde ver el partido en pantalla gigante y las propuestas gratuitas que organiza la Ciudad

La Selección Argentina iniciará este viernes su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. Para acompañar el debut de la Albiceleste en los playoffs, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó una serie de actividades gratuitas que permitirán seguir el encuentro en pantallas gigantes, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en distintos puntos porteños.

Fuentes del Gobierno porteño informaron a PERFIL que las actividades forman parte del programa "La Ciudad Late Mundial", una iniciativa que busca trasladar el clima mundialista a los espacios públicos durante junio y julio a través de dos ejes principales: el Buenos Aires Fan Fest, en Plaza Seeber, y Modo Hincha en BA, que lleva las transmisiones a distintos barrios de la Ciudad.

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Palermo centraliza el Buenos Aires Fan Fest en Plaza Seeber

El principal punto de encuentro será el Buenos Aires Fan Fest, que funciona todos los días de partido en Plaza Seeber, ubicada sobre la avenida Del Libertador y avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo.

La programación de este viernes comenzará a las 15:00, con la transmisión del encuentro entre Australia y Egipto. Luego, desde las 17:15, habrá una propuesta musical con "Vinilos en la Vereda", mientras que a las 19:00 se proyectará el partido entre Argentina y Cabo Verde, la revelación africana que clasificó invicta tras empatar con España y Uruguay.

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Según indicaron desde la organización, el predio contará con una pantalla gigante para seguir los encuentros, un patio gastronómico con food trucks, artistas itinerantes, espectáculos en vivo, experiencias interactivas, un espacio dedicado a las infancias y sectores especialmente preparados para fotografías con réplicas de la Copa del Mundo y otros elementos vinculados al torneo.

Villa Devoto y el Distrito Tecnológico se suman en "Modo Hincha"

En paralelo, el programa Modo Hincha en BA expandirá la experiencia mundialista hacia los barrios a través de intervenciones peatonales.

En la Comuna 11, el punto de encuentro será la Peatonal Devoto (en el cruce de Fernández de Enciso y Asunción), un sector especialmente acondicionado que iniciará sus actividades el viernes a las 17:00 horas. Allí, los comercios y polos gastronómicos de la zona ofrecerán promociones temáticas y pantallas en las veredas, cerrando la jornada nocturna a las 22:30 horas con el partido entre Colombia y Ghana.

Asimismo, la zona sur de la Ciudad también contará con su propio punto de encuentro. El Arena Sur Fan Fest, ubicado en el corazón del Distrito Tecnológico, en Parque Patricios, abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita para que los vecinos puedan seguir los partidos del Mundial en pantalla gigante.

GD/fl