Quién es Roberto "Pico" Lopes, el banquero que marcará a Messi tras ser convocado por LinkedIn

Cabo Verde será el rival de la selección argentina en los dieciseisavos de final y su defensor central, Roberto "Pico" Lopes, tendrá la misión de marcar a Lionel Messi. Su historia es inusual: fue convocado por la federación caboverdiana a través de LinkedIn.

Después de aguantar el 0 a 0 ante España en el primer partido, de aprovechar los errores de Muslera frente a Uruguay e igualar contra Arabia Saudita, la selección de Cabo Verde tuvo que esperar que los charrúas no empataran sobre el final ante los españoles para poder festejar en el NRG Stadium de Houston que su país —de menos de 600 mil habitantes— se metió, de manera milagrosa, entre las 32 mejores selecciones del mundo.

Los jugadores celebraron como aquel 13 de octubre de 2025, cuando en el Estadio Nacional de Praia, ubicado en la capital de Cabo Verde, clasificaron a esta Copa del Mundo luego de vencer 3 a 0 a Eswatini —ex Suazilandia— y 39 años después de haberse afiliado a la FIFA.

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En el plantel se destaca el defensor central Roberto “Pico” Lopes, que usa la camiseta número 4 y tendrá la difícil tarea de frenar al máximo goleador de los Mundiales, Lionel Messi, si quiere seguir haciendo historia.

Hasta 2016, Lopes trabajaba como asesor hipotecario en un banco de Dublín mientras jugaba para Bohemian FC. Un año después se convirtió en profesional con Shamrock Rovers y, en 2018, recibió un inesperado mensaje por LinkedIn.

El contacto llegó de Rui Águas, entonces entrenador de Cabo Verde, que impulsaba un proyecto para reclutar futbolistas de la diáspora con ascendencia caboverdiana. La iniciativa consistía en buscar a aquellos jugadores que, por herencia familiar, pudieran representar al país. Si Cabo Verde hubiera comenzado este proceso antes, podría haber contado con futbolistas de renombre como Patrick Vieira (campeón del mundo con Francia en 1998), Henrik Larsson —delantero sueco con pasado en el Barcelona— o el exvolante del Manchester United, Nani.

El mensaje que recibió Lopes estaba en portugués y creyó que se trataba de una broma. Estuvo nueve meses sin responder hasta que llegó un segundo mensaje, esta vez en inglés.

Águas sabía que Roberto Lopes es hijo de Judy, una mujer irlandesa, y de Carlos Lopes, un inmigrante caboverdiano que había abandonado las islas a los 16 años para trabajar en barcos mercantes y que se estableció en Irlanda en la década del 80. En Crumlin —barrio al sur de la capital irlandesa— nació su hijo, apodado “Pico” en referencia a una de las montañas más altas de Cabo Verde: Pico do Monte Gordo, nombre que también se utiliza de manera local para describir a un “hombre fuerte”.

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Aunque había llegado a jugar para la selección de Irlanda Sub-19, Lopes no dudó. Tras traducir el mensaje y comprender que la propuesta era tan inusual como real, aceptó. Tres semanas después debutó con Cabo Verde en un amistoso contra Togo, disputado en Francia, que ganaron 2 a 0.

Desde aquel día, lleva 44 partidos con los Tiburones Azules. Tras una fase grupos invicta, dentro de un grupo con dos campeones del mundo (España y Uruguay) enfrentará a la selección argentina en los dieciseisavos de final. Ahora, Messi y compañía deberán superar al defensor que, de no haber revisado sus mensajes de LinkedIn hace algunos años, hoy no estaría ahí.