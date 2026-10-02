Este jueves se incendió la casa de Leandro Paredes, ubicada en el country Saint Thomas Este-Oeste, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. El fuego se habría iniciado en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera y fue controlado por los Bomberos Voluntarios de la localidad.

Según la información difundida sobre el episodio, el incendio provocó daños materiales, pero no se registraron heridos. El operativo estuvo a cargo del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de la localidad, cuya intervención evitó que las llamas se extendieran al resto de la propiedad.

Hasta el momento no se informó quiénes estaban dentro de la casa cuando comenzó el fuego ni cuál fue el alcance de los daños en cada uno de los ambientes. Paredes y su esposa, Camila Galante, tampoco hicieron declaraciones públicas sobre el episodio.

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Susto en el country Saint Thomas Este-Oeste de Leandro Paredes: se incendió su casa en Esteban Echeverría

La propiedad es el hogar que el futbolista comparte con Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. Fotografías que la pareja publicó anteriormente en redes sociales permiten conocer distintos sectores de la vivienda, que cuenta con espacios amplios, grandes ventanales, una pileta climatizada y una sala de juegos para los chicos.

Cómo es la casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas Este-Oeste

La propiedad está ubicada en el country Saint Thomas Este-Oeste y ocupa dos lotes. El entorno combina áreas verdes con lagos artificiales, mientras que el diseño de la vivienda integra los espacios interiores con el exterior mediante grandes ventanales, galerías y terrazas.

Las imágenes compartidas por Paredes y Galante muestran una casa de estilo moderno, con ambientes amplios y luminosos. En la decoración predominan el blanco, el beige, el gris y los tonos cálidos de la madera.

El living de Leandro Paredes es amplio y luminoso, con una decoración en tonos neutros.

El living es uno de los sectores que más aparece en las publicaciones de la pareja. Allí se observa un sillón grande de color claro, acompañado por almohadones y una mesa baja con tapa de mármol. También se destaca un espejo de grandes dimensiones y una iluminación cálida.

La madera aparece en distintos sectores de la vivienda. Una de las fotografías muestra una pared revestida con listones verticales frente a la cual se ubica un sillón circular de gran tamaño y color claro.

En estanterías y muebles se distinguen libros, fotografías enmarcadas, velas y jarrones. Los grandes ventanales y las cortinas claras permiten el ingreso de luz natural y forman parte de la ambientación de los espacios comunes.

La madera aparece de forma decorativa en distintos sectores de la vivienda de Paredes y Galante.

La sala de juegos y los espacios familiares de la propiedad de Leandro Paredes

La sala de juegos es otro de los ambientes que aparece en las imágenes de la casa. El espacio fue diseñado para los hijos de Paredes y Galante y cuenta con mobiliario adaptado, juegos interactivos y distintos elementos destinados al entretenimiento.

Los espacios comunes incluyen un living y un comedor pensados para reuniones familiares. Por su parte, la cocina tiene un diseño moderno y está conectada con el resto de la vivienda, lo que permite integrarla a la dinámica cotidiana de la familia.

La sala de juegos y el comedor de la casa de Leandro Paredes.

La propiedad cuenta además con una pileta climatizada integrada al jardín, que permite utilizar ese sector durante todo el año. En algunas imágenes publicadas por Galante también se observa un pequeño espacio de hidromasaje y, al fondo de una de las fotografías, una estatua de estilo budista.

Asimismo, las galerías y terrazas amplían los espacios de uso de la vivienda hacia el exterior. Desde distintos sectores de la propiedad se pueden observar el jardín y los lagos artificiales que forman parte del entorno del barrio privado.

Paredes y Galante se conocen desde la infancia y se casaron en 2017. Luego de sus etapas en el fútbol de Italia, Rusia y Francia, el futbolista regresó a la Argentina y la familia se trasladó a Canning.

LT