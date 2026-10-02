Susto en el country de Leandro Paredes: se incendió su casa en Esteban Echeverría

La casa de Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, fue escenario de un incendio este jueves. La propiedad está en el country Saint Thomas-Este Oeste, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y según publicó Olé el siniestro dejó solo pérdidas materiales: no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Del operativo se ocupó el Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el fuego se inició en un entrepiso donde estaba instalada una caldera, y la rápida intervención de los bomberos evitó que se propagara al resto de la vivienda.

El volante vive en la casa junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro. Sin embargo, desde el Destacamento no precisaron quiénes se encontraban dentro al momento del incendio.

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Cuando la noticia se hizo pública, ni el jugador ni su pareja se refirieron al episodio en sus redes sociales. No obstante, en la última historia de Instagram que publicó Paredes se los veía a ambos disfrutando de una velada juntos.

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La pareja se conoce desde la infancia y se casó en 2017. Tras pasar por el fútbol de Italia, Rusia y Francia, el futbolista decidió volver al país y la familia lo acompañó en el traslado a Canning.

Galante, por su parte, suma 1,7 millones de seguidores en Instagram y es la creadora de su propia marca, Camila Galante Cosmética. A pesar de su historia con Paredes, la empresaria reconoció en el pasado lo mucho que le costaron las críticas externas: "Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás".