¿Musicoterapia contra las adicciones? un estudio halló menos deseos impulsivos y cambios positivos en el cerebro

Puede ser una guitarra, un teclado, instrumentos de percusión o incluso un programa para crear música en una computadora. Utilizadas dentro de una intervención terapéutica, esas herramientas podrían ayudar a reducir uno de los síntomas más persistentes de las adicciones: el craving, ese deseo intenso e inmediato de volver a consumir.

Ahora, un nuevo estudio británico, aunque preliminar y que necesita ser confirmado, encontró no sólo una disminución de esas ganas después de las sesiones de musicoterapia sino también cambios mensurables en la actividad eléctrica del cerebro.

La investigación, publicada en la revista científica Addiction Neuroscience, fue realizada por especialistas del Cambridge Institute for Music Therapy Research, de la Anglia Ruskin University (ARU). Según sus autores, es el primer trabajo que estudia específicamente la actividad cerebral durante un tratamiento de musicoterapia aplicado a personas con trastornos por consumo de sustancias, combinando electroencefalogramas (EEG), cuestionarios y entrevistas.

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Musicoterapia ¿La música cura?

El ensayo piloto incluyó apenas a 16 adultos que estaban siendo tratados en un servicio comunitario de Londres por consumo problemático de alcohol y de distintas drogas, entre ellas heroína, cocaína y cannabis. Una parte recibió seis sesiones semanales de musicoterapia sumadas al tratamiento habitual; el resto continuó únicamente con la atención convencional. Los encuentros fueron grupales e individuales y los investigadores montaron en el propio centro una suerte de estudio musical y laboratorio cerebral temporario.

Los pacientes utilizaron pads de batería, guitarra, teclado, instrumentos de percusión y software de producción musical. El punto central era observar si esa experiencia podía modificar el craving. Para medirlo usaron una escala denominada “Craving Thermometer”. El resultado fue que quienes recibieron musicoterapia declararon menores niveles de deseo de consumir inmediatamente después de las sesiones.

La música que nos hace bien

Pero quizás lo más novedoso surgió al mirar el cerebro. Los electroencefalogramas mostraron en los participantes tratados con música menores niveles de actividad frontal respecto del grupo de control. Según explican los investigadores, una mayor proporción de ondas beta respecto de otras frecuencias ha sido asociada con niveles más elevados de craving. La reducción registrada aporta así una posible señal biológica que acompaña lo informado por los propios pacientes.

También aparecieron diferencias en otro indicador conocido como “asimetría alfa frontal” o FAA, que refleja patrones de actividad en zonas frontales involucradas en el procesamiento de emociones positivas y negativas. En este caso, las diferencias sí resultaron estadísticamente significativas. Combinadas con los resultados de una prueba de respuesta conductual, sugieren -aunque todavía no lo demuestran de forma definitiva- que los participantes podrían haber mejorado su capacidad para controlar emociones como el enojo o la frustración antes de que terminen dominando su conducta.

La explicación posible parte de una característica compartida. Tanto las sustancias adictivas como la música pueden activar los circuitos cerebrales de recompensa y producir modificaciones rápidas en el ánimo y las emociones. La música incluso puede generar sensaciones de euforia que comparten algunos mecanismos con las provocadas por ciertas drogas. De allí surgió la hipótesis de investigar si esa capacidad podía aprovecharse terapéuticamente para modular el craving y facilitar la recuperación.

“La musicoterapia podría ayudar a las personas a procesar emociones negativas, algo relevante para controlar el craving y mantener la motivación para modificar la conducta”, explicó Jorg Fachner, profesor de Música, Salud y Cerebro de ARU y uno de los autores del trabajo.

El hallazgo se apoya además en antecedentes previos. Una revisión Cochrane sobre musicoterapia en personas con trastornos por consumo de sustancias había concluido que este abordaje probablemente puede disminuir el craving y aumentar la motivación para realizar cambios. Pero la evidencia disponible sigue teniendo limitaciones y no habilita a pensar la música como reemplazo de los tratamientos médicos, psicológicos o sociales establecidos.

Los propios autores ponen freno a conclusiones exageradas. Se trata de un estudio piloto de sólo 16 participantes y las tendencias deberán confirmarse en investigaciones de mayor tamaño y duración. Por ahora no hay una “cura musical” para las adicciones.

cp