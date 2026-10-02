Maratón Nacional de Lectura 2026: dónde se realiza y cómo participar

La Maratón Nacional de Lectura 2026 se realiza este viernes 2 de octubre en todo el país, con actividades que reúnen a niños, jóvenes y adultos alrededor de los libros. Organizada por Fundación Leer, la propuesta invita a compartir historias en instituciones y hogares para promover el hábito lector y el encuentro entre generaciones.

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Las escuelas, bibliotecas y centros comunitarios serán los principales espacios de esta celebración. Docentes, bibliotecarios, familias y voluntarios acompañarán las propuestas, que buscan acercar la literatura a chicos y adolescentes y hacer de la lectura una experiencia compartida.

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Dónde se realiza la Maratón Nacional de Lectura 2026

La convocatoria tiene alcance nacional y se desarrolla en las instituciones que se sumaron a la iniciativa. Por eso, las actividades se distribuyen en distintas localidades y comunidades, donde cada espacio organiza su participación en torno a la lectura.

También es posible acompañar la jornada desde casa, según informa Fundación Leer. Esta modalidad permite que las familias se incorporen a la celebración mediante momentos de lectura compartida y propuestas vinculadas con el lema de este año.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada de lanzamiento se llevará a cabo en el barrio de La Boca, de 9 a 11.30, en una fundación ubicada en avenida Don Pedro de Mendoza 1987, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

Victoria Bayona participará del lanzamiento en La Boca

La actividad porteña contará con la participación de 80 alumnos de la Escuela Primaria Común N.º 10, quienes compartirán una propuesta de lectura con Victoria Bayona, escritora de literatura infantil y juvenil

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Después del encuentro con la autora, los estudiantes realizarán una actividad de escritura creativa, acompañados por voluntarios y por el equipo de Fundación Leer. La programación incluye, además, la entrega de libros de regalo a los chicos, según el informe citado por Noticias Argentinas.

La ciencia ficción, protagonista de la edición 2026

Este año, la Maratón propone explorar la literatura de ciencia ficción como una puerta hacia otros tiempos y escenarios. Las historias elegidas invitan a imaginar futuros, descubrir mundos posibles y formular preguntas sobre la realidad y sus transformaciones.

Por qué escribir si ya nadie lee

La propuesta también busca que esas lecturas permitan reflexionar sobre el presente y sobre los mundos que las nuevas generaciones desean construir. El eje temático ofrece así un punto de partida para combinar la imaginación con la conversación y la producción de textos propios.

Qué recursos gratuitos ofrece Fundación Leer

Para acompañar a las instituciones participantes, la organización pone a disposición recursos educativos gratuitos, entre ellos una guía de actividades y propuestas de lectura según las edades. Estos materiales permiten preparar la jornada y adaptar las experiencias a los distintos grupos.

La edición también incluye encuentros virtuales con referentes de la literatura infantil y un especial de textos clásicos de ciencia ficción disponible en Desafío Leer. El sitio oficial de la Maratón Nacional de Lectura ofrece acceso a la inscripción, la guía y otros recursos mediante la creación de un usuario.