Las diputadas Lilia Lemoine y Virginia Gallardo son habituales "titanes" en el ring de los cruces contra pares en el Congreso y en el ambiente político. Por ejemplo, las peleas de la cultora del cosplay con la ex libertaria Marcela Pagano, la vice opositora Victoria Villarruel y la reciente renunciante al espacio Leila Gianni están en el menú fijo que ellas mismas ofrecen. Y si hacía falta variedad, ahora se anotó en el club alguien que está afuera pero comunicó su deseo de estar adentro: la artista popular Gladys La Bomba Tucumana.

Este intercambio empezó durante la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), cuando la cantante de cumbia habló sobre su deseo de meterse en la política. Más tarde, mandó ubicación: “Voy a trabajar para el justicialismo porque soy justicialista, de Eva y de Perón”.

Pero en el programa donde Juanita Viale reemplazó a su abuela Mirtha Legrand, La Bomba habló de varios temas. Al castigar al gobierno de Javier Milei "por la pobreza que hay, las pymes que cierran", dijo que como emprendedora está en dificultades y evalúa cerrar su casa de empanadas. "Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local directamente no coindicen con el ingreso que tengo", detalló.

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También habló sobre las legisladoras libertarias. Las mandó s concentrarse en los problemas de la población en lugar de escandalizar a través de las redes. Contra la correntina Virginia Gallardo dijo: “La escuché hablar dos palabras y las dos palabras que habló se enterró ella sola”. A la oriunda de José León Suárez Lilia Lemoine, la calificó de "impresentable increíble".

"Se lo digo así, face to face. Hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas”, remató esa parte.

La respuesta de Lilia Lemoine contra La Bomba Tucumana

Y ahí la diputada cosplay respondió con un posteo bastante brumoso. Recordó un programa de 2021 (cree que era uno conducido por la periodista María Julia Oliván) al que ella había acompañado a Javier Milei. Según el relato, allí estaba Gladys, "quien se estaba perfumando los magumbos detrás de cámara y soltó un ‘me perfumo así me lo levanto a Milei” (queda interrumpida la cita para obviar el final poco elegante).

La diputada de La Libertad Avanza también cuestionó la postura de Gladys sobre las peleas entre mujeres y la acusó de hipócrita. “Cómo puede ser tan caradura de decir ‘ay, se pelean entre mujeres’ mientras nos bardea de este modo. Más fina que canapé de mondongo”.

¿Cómo siguió esto? Lemoine reposteó un video de Virginia Gallardo en el que su par de bloque daba una "lección" sobre economía e inflación mientras ofrecía un "tutorial" de maquillaje, en la previa del encuentro de legisladores libertario con el Presidente.

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El make up fue el punto que resaltó su colega. "Genia @virchugallardo, hermosa clase de maquillaje te mandaste en Instagram! ¿La habrá entendido Gladys?", escribió, arriba de una foto de ambas arregladas y vestidas de políticas.

La respuesta de Gladys: "Que vayan a ver a la gente cagada de frío y de hambre en la calle"

Gladys después fue entrevistada en el canal Ar/12, donde se mostró sorprendida por la chicana de Lemoine a través del video de Gallardo. Habló de su origen social humilde. de la pobreza en el país, y se definió como "una simple señora laburante" que tiene "una sensiblidad que ellas no la tienen", al referirse, obviamente a las diputadas libertarias. "Hagan un guiso en la casa y vayan ver a la gente que está tirada en la calle cagada de frío y de hambre", las mandó.

La temperatura subió al cuando mencionó "a la chica esta que se disfraza, que chupa los joysticks", por Lemoine.

Y más todavía un par de minutos después cuando lanzó: "Que aprenda a leer Virginia Gallardo".

"¡Aprendé a leer!" le dijo directamente, y mencionó que la vio hablando de la muerte de Chiche Gelblung: "Lo leyó todo mal, sin los puntos, sin las comas, lo leyó todo mal".

LT