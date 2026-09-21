Más de 2 millones de personas anotadas en la Maratón Nacional de Lectura 2026: qué provincias lideran las inscripciones y cómo participar

La nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura que se realizará el próximo 2 de octubre ya tiene más de dos millones de personas inscriptas en toda la Argentina.

Esta celebración, que organiza la Fundación Leer, cuenta, hasta ahora, con 2.372.962 participantes inscriptos (2.097.976 niños y jóvenes y 274.986 adultos) pertenecientes a 8.344 instituciones, de acuerdo al informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA).

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La convocatoria está liderada por la Provincia de Buenos Aires (889.548 participantes), Córdoba (450.767), Entre Ríos (230.844), Mendoza (125.126) y Corrientes (119.361), a las que se suman Chubut, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Jujuy, Misiones, Chaco, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Formosa y la adhesión de comunidades fuera de nuestro país.

1926, Arlt, Güiraldes y el país literario

El eje temático del evento este año es “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”. La propuesta convoca a niños, adolescentes y adultos a leer y pensar futuros.

Leyendo obras de la literatura universal y contemporánea, los participantes ingresarán a escenarios muy atractivos, conocerán personajes fascinantes y podrán reflexionar sobre lo que vendrá y aquello que podría ser distinto.

La fiesta que ofrece la Maratón Nacional de Lectura

La Maratón Nacional de Lectura constituye el hito de promoción de la lectura más importante de nuestro país. En su edición anterior, participaron del evento más de 4 millones de niños, jóvenes y adultos de 14.500 instituciones.

Por qué escribir si ya nadie lee

Las instituciones y familias que quieran sumarse a este evento de la lectura todavía pueden registrarse a través de las vías oficiales de la Fundación Leer.

Para acompañar la preparación del evento del 2 de octubre, la fundación pone a disposición de docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura su plataforma digital gratuita “Desafío Leer. El Club”, que permite acceder una gran biblioteca de libros infantiles y juveniles. Además, ofrece propuestas didácticas, guías de actividades y recursos pedagógicos pensados para trabajar el lema del año.

HM