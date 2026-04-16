Ausentismo: a lo largo de la primaria, los chicos argentinos pierden un año entero de clase

Hay un número que incomoda y que, sin embargo, está ahí, sostenido por datos de varias fuentes y jurisdicciones: los estudiantes argentinos de nivel primario faltan, en promedio, 30 días de clases por año. Y cuando esa estadística se proyecta a lo largo de los seis o siete años que dura la primaria según la provincia, el resultado es: se pierden aproximadamente 195 días de escolaridad. Más de un año lectivo completo.

Eso es, en síntesis, uno de los hallazgos centrales del informe Tiempo escolar: evidencia internacional y diagnóstico para la Argentina, elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Tomás Besada y Martín Nistal (Argentinos por la Educación) y publicado en abril de 2026.

Eso representa una pérdida cercana al 17% del calendario escolar.

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El trabajo sistematiza evidencia nacional e internacional sobre el tiempo escolar -los días planificados, las horas de jornada, el ausentismo docente y el estudiantil- y construye un diagnóstico difícil de ignorar.

Faltas: el problema que los directores ven a diario

Antes de entrar en los números duros, el informe hace una parada reveladora: les pregunta a los propios directores de escuelas primarias qué los preocupa. La respuesta, recogida en las pruebas Aprender 2023, no deja margen para la ambigüedad. El 49,3% de los directores señaló al ausentismo estudiantil como el principal factor que afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de sexto grado.

Más de la mitad de los estudiantes falta al menos 15 días por año



El ausentismo docente también aparece en el radar: lo mencionó el 21,8% de los directores. Y los datos de PISA 2022 confirman que no se trata de una percepción local distorsionada: Argentina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre los sistemas educativos donde los directores consideran que el ausentismo docente limita seriamente el aprendizaje, apenas detrás de Bélgica, Alemania y Palestina. Es, para ponerlo en perspectiva, un podio en el que nadie querría estar.

Un calendario que se deshace

El sistema educativo argentino planifica, en promedio, alrededor de 185 días de clase por año. El Consejo Federal de Educación fijó en 190 el piso que las provincias deben alcanzar. Pero entre lo planificado y lo efectivamente cursado media una distancia que el informe revela.

Descontando los 30 días de inasistencia promedio, los alumnos asisten en la práctica a unos 155 días por año. Eso representa una pérdida cercana al 17% del calendario escolar. Y eso sin contar lo que se pierde por el lado docente.

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El problema del tiempo escolar no afecta a todos por igual. La evidencia internacional revisada en el informe es consistente en señalar que los efectos negativos del ausentismo y la reducción de horas de clase son proporcionalmente más graves en los estudiantes de hogares con menores recursos.

Quizás uno de los aspectos más perturbadores del informe no sea el ausentismo en sí, sino la incapacidad del sistema para medirlo con precisión. Argentina no cuenta con un sistema nominal, público y consolidado a nivel nacional que registre la asistencia estudiantil de manera continua. Cada provincia tiene sus propios criterios, sus propios formatos, su propia periodicidad. El resultado es un mosaico fragmentado que impide comparar, monitorear y actuar a tiempo.

Uruguay y Chile disponen de plataformas digitales que registran la asistencia alumno por alumno, día a día, y permiten generar alertas tempranas cuando alguien empieza a desengancharse. En Argentina, en cambio, el ausentismo tiende a subestimarse precisamente porque no hay sistema que lo capture en toda su magnitud.