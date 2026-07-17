Avanza el SABIA-Mar, el satélite que Argentina pondrá sobre su mar en el 2027

Que un satélite pueda "ver" en la oscuridad del océano suena a ciencia ficción, pero la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) está a un año y medio de convertirlo en rutina.

SABIA-Mar -sigla que condensa Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar- completó su fabricación en las plantas de la empresa INVAP, en Bariloche, y ahora afronta la etapa final de integración y ensayos, con la mira puesta en un lanzamiento programado para el primer semestre de 2027.

Argentina fuera de órbita: cómo se extravió la política satelital y qué podría salvarla

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El proyecto nació con un objetivo científico: estudiar el color del mar y estimar la clorofila, indicadora de la presencia de fitoplancton. Pero en el camino sumó una capa extra de sofisticación. La misión incorporó una actualización tecnológica en su carga útil que la convirtió, además, en una herramienta de seguridad estratégica: podrá aportar información para la producción pesquera, la investigación científica, la gestión ambiental y también para la vigilancia del Mar Argentino.

El dato que más entusiasma a los especialistas es la cámara de alta sensibilidad capaz de captar luces sobre la superficie del mar en plena noche. Esa función, poco habitual en satélites de este tipo, permitirá identificar patrones de actividad pesquera y detectar embarcaciones que operan sin transmitir su señal del Sistema de Identificación Automática (AIS), es decir, buques "no cooperativos" que suelen apagar sus rastreadores para pescar sin ser vistos en el límite de la Zona Económica Exclusiva, la célebre Milla 201.

"El lanzamiento del próximo satélite es invaluable: es un desafío tecnológico enorme por el tiempo de desarrollo y las vicisitudes que se presentan", resumieron desde la CONAE. La resolución de sus sensores superará a la de otros satélites similares, lo que permitirá cruzar mejor la información sobre actividad pesquera con los modelos de comportamiento de las flotas.

El satélite no llega solo a resolver un problema de seguridad: también monitoreará la calidad del agua en costas, estuarios y cuerpos de agua interiores, con capacidad para detectar tempranamente las mareas rojas, floraciones de algas tóxicas que pueden provocar mortandad de fauna marina y representar un riesgo letal para quienes consumen moluscos contaminados.

El satélite orbitará a unos 702 kilómetros de altura y pesará 650 kilos

En el plano de la soberanía tecnológica, la misión suma un componente inédito: el receptor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), desarrollado por el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que determinará con precisión la posición y velocidad del satélite en órbita. Es la primera vez que un receptor de posicionamiento global de origen nacional se monta en un satélite argentino de observación de la Tierra.

Se trata, además, del séptimo satélite científico de la CONAE, heredero de la línea SAOCOM, cuyo último exponente fue lanzado en 2020. El Gobierno nacional ya licitó el servicio de puesta en órbita por un valor de 26,5 millones de dólares, con el lanzamiento estimado entre abril y mayo de 2027.

La construcción estuvo a cargo de INVAP como contratista principal, mientras que la empresa VENG aportó capacidades para las operaciones, el telecomando y la recepción de datos, además de participar en ingeniería, integración y ensayos.

No solo de cámaras vive SABIA-Mar. Frente a la creciente exposición de la infraestructura espacial a intentos de intrusión, la CONAE decidió incorporar por primera vez mecanismos de encriptación y autenticación en el canal de comandos del satélite, pensados para proteger el software de vuelo y evitar accesos no autorizados a su operación.

El detalle no es menor: se trata de una misión con capacidad para detectar buques pesqueros ilegales y aportar información sensible a organismos como la Prefectura Naval Argentina, por lo que un eventual sabotaje o intrusión externa podría comprometer tareas de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva.

La apuesta se suma a otros hitos recientes del sector espacial argentino, como el proyecto Atenea, que en 2026 acompañó a la misión Artemis II de la NASA hasta la Luna.