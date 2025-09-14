Avanzan las obras de ampliación del túnel de Av. Del Fomentista

En un operativo llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se mantendrá hasta mañana a la noche, avanzan las obras de modernización de la infraestructura vehicular y ferroviaria en la zona de Villa Pueyrredón y que consisten en el montaje de un nuevo puente ferroviario sobre la avenida Del Fomentista.

El objetivo de esta obra es eliminar el “cuello de botella” que históricamente afectó el cruce vehicular de la avenida con las vías del tren. El paso actual, al ser de un solo carril, alterna el tránsito con semáforos, generando demoras considerables, especialmente en las horas pico. Para solucionar este problema, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad, a través de la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), cambiará por completo la fisonomía de la zona.

El proyecto busca que la avenida, una arteria clave para los vecinos de Villa Pueyrredón, pueda tener continuidad en doble mano por debajo de las vías del tren.

El desafío principal de la obra será el traslado de una monumental estructura de hormigón que fue construida al costado de las vías. Esta mole, con forma de “U” y un peso de 140 toneladas, es el corazón del nuevo cruce. La semana pasada, se montaron sobre ella los nuevos puentes ferroviarios. Ahora, el desafío será moverla 15 metros, hasta su posición definitiva, para luego montar sobre ella la infraestructura ferroviaria y, finalmente, poder excavar el nuevo paso peatonal que acompañará al túnel vehicular.

Para el traslado de esta estructura se utilizarán cuatro patines hidráulicos para su desplazamiento y dos gatos hidráulicos que, con su fuerza, la moverán por unos carriles especiales de deslizamiento.

Para el montaje final de las vías, se empleará una grúa de 250 toneladas. Se trata de un trabajo ininterrumpido que requiere el esfuerzo de 82 personas en turnos rotativos para acortar al máximo el tiempo de interrupción del servicio ferroviario y las molestias a los vecinos. Una vez que la infraestructura esté en su lugar, se realizará una prueba de carga con los trenes de la línea Mitre para garantizar la seguridad y el correcto desempeño de la nueva obra.

Según esperan los funcionarios porteños, el operativo tendrá un impacto directo en el transporte y el tránsito de la zona. Atento a estos trabajos, la avenida Del Fomentista estará cerrada entre las calles Escobar y Estanislao San Zeballos hasta el próximo martes.

En AU Dellepiane. Por otra parte, el Ejecutivo comunal informó que desde mañana se cerrará de manera definitiva el ingreso y la salida de la calle Cafayate a la AU Dellepiane, mano al centro. Como alternativa a esta medida se podrá seguir hasta Av. Larrazábal.

En este sentido, y debido a la nueva configuración vial que tendrá Dellepiane, la nueva colectora que se está construyendo se unirá con la ya existente para lograr darle la continuidad necesaria a la circulación.