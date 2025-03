El fiscal general, Juan Pablo Fernández, ordenó que este martes 18 de marzo se realice una reconstrucción de los hechos que desencadenaron en la desaparición de las hermanas Pilar y Delfina Hecker, durante las inundaciones que azotaron a Bahía Blanca el pasado 7 de marzo.

“Se está trabajando muy intensamente desde distintos puntos de vista, con perros entrenados para detectar personas desde el aire, (también) desde tierra", explicó Fernández.

Bahía Blanca: el fiscal general cree que las hermanas Hecker fueron arrastradas hacia el mar

La reconstrucción, que busca optimizar los rastrillajes y se realizará mañana cuando vayan once días de la catástrofe, estará a cargo de Policía, Bomberos y expertos de la Universidad Tecnológica Nacional y el Conicet.

A partir de la elaboración de un modelo matemático, se obtendrá como resultado hacia qué dirección fueron arrastradas las pequeñas, que son las únicas dos personas buscadas oficialmente.

Las hermanas Pilar y Delfina Hecker fueron socorridas por el chofer de una camioneta de envíos, Ruben Zalazar, quien quiso salvarlas cuando el agua las arrastraba en el auto de sus padres. Zalazar integra la lista de las víctimas fatales.

Bahía Blanca: tras el temporal, por un alerta de tormentas, suspenden clases turno tarde y transporte para este lunes

La municipalidad de Bahía Blanca suspendió todas las actividades de este lunes por la tarde, entre las que se encuentran las clases y el transporte público, a raíz de una alerta amarilla por probabilidad de lluvias y tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según se indicó, la comuna dispuso la suspensión de todas actividades desde las 14 hasta el cese de la condición de alerta, por lo que se incluyen las actividades escolares en turno tarde y el transporte público.

Se pronostican para mañana condiciones inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y noche, en la que los acumulados rondarían entre 15 y 25 milímetros, pudiendo ser aún menores.

En ese sentido, se destacó que dichas tormentas podrían contar con ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar 60 o 65 kilómetros por hora y que las condiciones mejorarían a partir de las 19.

En un comunicado, se sostuvo que de forma preventiva a las 14.30 el Comité de Emergencias se constituirá en el Centro de Monitoreo disponiendo de todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad.

"Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad", señalaron.

Además, el municipio sugirió entre otras recomendaciones a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento, e informarse a través de los canales oficiales.

