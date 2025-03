Inundaciones en Bahía Blanca: "Sin obra pública, estas tragedias se seguirán repitiendo”

En comunicación con Canal E, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, abordó las medidas de asistencia a los productores afectados por las inundaciones en Bahía Blanca y la importancia de la inversión pública en infraestructura.

En qué consiste la asistencia a productores afectados

Javier Rodríguez destacó el plan integral del gobierno provincial para atender a los sectores más perjudicados. "Bahía Blanca tiene unas 70 familias de productores hortícolas y porcineros afectadas. La primera asistencia fue con colchones, alimentos y ropa, pero ahora avanzamos con financiamiento productivo", explicó.

Rodríguez detalló tres herramientas financieras para apoyar la recuperación del sector, un aporte no reembolsable de hasta $1.000.000 para pequeños productores, financiamiento no bancario de hasta $20.000.000 con condiciones flexibles y créditos del Banco Provincia de hasta $40.000.000 con tasas bonificadas. "Muchos productores nos pedían créditos no bancarios, y con estas herramientas estamos cubriendo distintas necesidades", subrayó.

Algunos caminos rurales siguen afectados por el temporal

Uno de los problemas más urgentes es la infraestructura vial. "Los caminos rurales han sido gravemente afectados. Hubo cortes en rutas claves, como la Ruta 3. Estamos trabajando en la reparación con entidades rurales y municipios", afirmó el entrevistado.

Rodríguez resaltó que la provincia cuenta con un programa de mejora de caminos rurales, lo que permite una rápida respuesta en esta emergencia. "Es fundamental garantizar la conectividad para que los productores puedan trasladar sus cosechas y retomar su actividad", agregó.

Preocupación por el cambio climático

El ministro de Desarrollo Agrario enfatizó el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria: "Estamos viendo eventos climáticos extremos con más frecuencia. En 2023 sufrimos una de las peores sequías en 50 años, y ahora enfrentamos lluvias récord".

Sobre la falta de infraestructura para mitigar estos desastres, Rodríguez fue contundente: "Sin obra pública, estas tragedias se seguirán repitiendo. Es necesario un trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipios para definir nuevas inversiones".