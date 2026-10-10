Buenos Aires prevé un 80% de ocupación en el fin de semana largo

En el marco del fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, se proyecta que la Ciudad de Buenos Aires alcanzará una ocupación hotelera del 80%, el nivel más alto para un fin de semana largo de tres días desde 2024. A este fuerte nivel de demanda se suma una amplia agenda de propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento para disfrutar durante el receso.

De acuerdo con el sondeo realizado por el Observatorio Turístico, durante los tres días llegarán más de 120 mil visitantes nacionales e internacionales, consolidando el mejor registro de los nueve fines de semana largos del año. Cabe destacar, además, que el movimiento turístico generará un impacto económico superior a los $ 37 mil millones en la cadena productiva de la Ciudad.

Algunas actividades. Durante el fin de semana largo, la Ciudad será el escenario de un evento deportivo de alcance internacional: el Gran Fondo Argentina (ver aparte), la competencia ciclística que recorrerá los principales circuitos y avenidas de la Ciudad, convocando a atletas y entusiastas de todo el país.

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Además, la programación reunirá atractivos inmersivos y grandes muestras de arte en destacados puntos de la Ciudad.

Entre ellos, vecinos y turistas podrán adentrarse en Mafalda Inmersiva, un recorrido interactivo y sensorial que rinde homenaje al universo del emblemático personaje de Quino. Asimismo, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) presentará Viva Frida, una exposición imperdible que repasa la vida y obra de la artista mexicana a través de fotografías, piezas históricas y material documental.

La Usina del Arte también será escenario de propuestas especiales durante el fin de semana largo. Hoy, la Banda Sinfónica de la Ciudad presentará un concierto dedicado a los grandes himnos del rock nacional, con Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo como artistas invitados y un repertorio que homenajeará a figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco.

“Alcanzar esta cifra récord es una muy buena noticia para toda la cadena turística y refleja el interés que genera la Ciudad como destino para disfrutar de una experiencia integral en el destino”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.