Charla en el Planetario de un científico argentino de la NASA

Uno de los científicos argentinos que ocupa un lugar destacado en la NASA volverá a encontrarse con el público porteño para contar los secretos de una de las misiones espaciales más ambiciosas de los últimos años.

Se trata de Lucas Paganini, ingeniero y especialista en exploración espacial, quien el próximo domingo 18 de octubre brindará una conferencia gratuita en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires.

La actividad, titulada “El telescopio espacial Roman: una nueva ventana al universo”, comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 20.

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La charla forma parte del ciclo Encuentros de Ciencia, que busca acercar al público los avances de la astronomía y otras disciplinas a través de sus protagonistas.

Paganini cuenta con más de 15 años de trayectoria en la agencia espacial estadounidense y actualmente se desempeña como ejecutivo principal del programa del telescopio Nancy Grace Roman.

Esta misión que comenzó el pasado 30 de agosto, cuando el observatorio fue lanzado exitosamente desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

El nuevo instrumento promete revolucionar algunos campos de la astronomía. Entre sus principales objetivos figuran estudiar la materia oscura, una forma de materia invisible cuya presencia se infiere por sus efectos gravitacionales, y la energía oscura, asociada con la expansión acelerada del universo.

También permitirá identificar y estudiar exoplanetas, es decir, mundos que orbitan estrellas distintas del Sol.

Una de sus grandes ventajas es su capacidad para observar regiones muy extensas del cielo con una elevada resolución. Gracias a sus instrumentos infrarrojos podrá analizar miles de millones de galaxias y obtener información sobre la evolución del cosmos.

El conferencista argentino es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Freiburg, Alemania, e ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la Universidad de Mendoza. Durante su carrera también encabezó investigaciones sobre Europa, una de las lunas de Júpiter, y publicó más de 30 trabajos científicos. Sus aportes fueron reconocidos incluso con un asteroide que lleva su nombre: el (33323) Lucaspaganini.

La charla se realizará en el Planetario, ubicado en avenida Sarmiento, en Palermo. La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa, por orden de llegada.