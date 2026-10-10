Hoy cortan la AU Dellepiane para instalar una pasarela peatonal

Hoy, a partir de las 7 y durante 24 horas, ambas manos de la autopista Dellepiane permanecerán cerradas al tránsito para llevar adelante el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Zinny, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

El operativo, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y enmarcado en el plan de transformación integral de ese acceso a la Ciudad de Buenos Aires, incluirá la colocación de estructuras de 150 toneladas con grúas de gran porte y la demolición de la antigua pasarela de la calle Albariño.

Debido al corte, el flujo vehicular que circule hacia provincia de Buenos Aires por la autopista 25 de Mayo será desviado hacia Perito Moreno, mientras que el sentido al centro realizará su trayecto por la colectora existente entre la avenida Argentina y Lacarra.

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En sentido al centro, el corte será entre Av. Argentina (Larrazábal) y Av. Lacarra, donde se realizará el desvío a través de la colectora Sur.

En sentido mano a la provincia, el corte se extenderá desde el enlace con AU 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Por este motivo, el tránsito que circule por AU 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno y como alternativa, se podrá seguir camino por Av. General Paz-AU Ricchieri.

Si bien se prevé que el corte sea de 24 horas, a partir de las 16, se habilitará el tramo de AU Dellepiane comprendido entre Av. Argentina y Piedra Buena, permitiendo el ingreso a la autopista por allí. Sin embargo, se mantendrá vigente el desvío sobre AU 25 de Mayo hacia AU Perito Moreno.

Según explicaron desde la estatal porteña AUSA, durante el operativo se montarán las vigas principales de la nueva pasarela peatonal ubicada sobre la calle Zinny.

Para ello se utilizarán dos grúas de gran porte que izarán las estructuras de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una. También se aprovechará la restricción para demoler la antigua pasarela peatonal emplazada sobre la calle Albariño, ya que fue reemplazada por una nueva estructura que será habilitada al público durante el fin de semana.

El recambio de pasarelas peatonales sobre la autopista Dellepiane forma parte del un máster plan de obras que se está ejecutando sobre este acceso porteño para modernizarlo y adaptar su infraestructura a las nuevas condiciones de tránsito y seguridad vial.

Ya se encuentran montadas las nuevas pasarelas de Piedra Buena y Basualdo, ambas en funcionamiento, así como las de White y Albariño que están en obra.

Estas nuevas conexiones son más amplias, tienen mejores condiciones de accesibilidad y poseen mayor altura, para evitar accidentes con los camiones de gran porte que transitan la autopista.

También cuentan con una vinculación central a las futuras estaciones del Metrobús, que se está construyendo en el medio de ambas manos de Dellepiane.

En este sentido, durante la jornada, también se montarán las vigas que permitirán generar el acceso al parador del Metrobús Piedra Buena, desde la pasarela peatonal ubicada en ese sector.

Master plan. Estos trabajos forman parte del proyecto que transformará a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura.

Las obras están a cargo de AUSA y se estima que beneficiará a unos 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorará la vida de 63 mil vecinos del lugar y reducirá los tiempos de viaje de 15 mil usuarios de transporte público.

Entre los avances ya concretados se encuentran los nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, construidos para dar continuidad al recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro.

Esto permitió retirar de la autopista las paradas de tres líneas de colectivos, que antes se detenían sobre la traza, lo que le aporta mayor fluidez y seguridad vial al tránsito.