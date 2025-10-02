Buenos Aires rearmó su plan tecnológico para proyectarse como un polo regional en Inteligencia Artificial

Buenos Aires quiere convertirse en una capital regional de la innovación y la tecnología. Con un paquete de iniciativas que incluyen desde el uso de criptomonedas para pagar impuestos hasta la instalación de cargadores para autos eléctricos y la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública y en la educación, la Ciudad avanza en un ambicioso plan para consolidar su liderazgo en el siglo XXI.

“Estamos en pleno cambio y una ciudad innovadora se trata de eso: de tecnología, de diseño, de programación y de artes audiovisuales. Hoy tenemos el desafío de usar la inteligencia artificial como experiencia formativa, pero también en el espacio público, en seguridad y en otras áreas de la gestión pública”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro en la sede de UCEMA, acompañado por su gabinete y referentes académicos y privados.

Condiciones positivas

La apuesta porteña se apoya en lo que se consideran condiciones estructurales positivas:

Un ecosistema emprendedor consolidado,

Más de 30 universidades en su territorio

Una trayectoria de más de una década en políticas de desarrollo económico sectorial.

Según el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, “el desarrollo económico y la innovación deben ir de la mano. Queremos seguir articulando al sector público con el privado y académico, para convertir a Buenos Aires en una plataforma de lanzamiento para las tecnologías que transformarán al siglo XXI”.

Proyectos concretos

Entre los proyectos destacados figura “BA Cripto”, que permite a los vecinos abonar impuestos como ABL y patentes en monedas digitales. A la vez, la “Ley de Electromovilidad” prevé la instalación de 400 puntos de carga para autos eléctricos en vía pública y espacios privados en los próximos dos años, consolidando una infraestructura clave en un rubro en plena expansión.

Hoy apenas hay 42 estaciones de carga, todas privadas, con acceso limitado y muchas sin la potencia mínima de 22 kW.

"Queremos ser referentes en infraestructura de carga eléctrica y acompañar el desarrollo de esta industria sin emisiones contaminantes. Nuestro objetivo es alcanzar las 200 estaciones de carga en espacios privados con acceso público y otras 200 en espacios públicos en los próximos dos años", dijeron los directivos porteños.

Otra apuesta estratégica es el acuerdo con el “Clúster de Industrias Creativas y Videojuegos de Madrid”, que busca generar sinergias para fortalecer el ecosistema local de gaming y atraer inversiones extranjeras. El sector creativo y audiovisual es visto como un motor económico y de generación de empleo para las próximas décadas.

Finalmente, Macri resaltó el rol de la inteligencia artificial como vector central de cambio. “El cambio va a ocurrir a más velocidad y con una agresividad más grande. Nosotros queremos ser una Ciudad líder en materia IA. Pero no lo vamos a hacer solos: lo más importante que tiene Buenos Aires es su gente”, subrayó, destacando la articulación con universidades, empresas y startups tecnológicas.

La IA ya muestra su impacto en áreas como educación, salud, energía, seguridad y administración pública. Buenos Aires busca aprovechar esa ola, no solo para mejorar la gestión estatal, sino también para transformar su matriz productiva.

Para las autoridades “este camino recién comienza, pero la ambición es clara: proyectar a Buenos Aires como polo regional de innovación, capaz de atraer talento e inversiones, y de generar un impacto tangible en la vida cotidiana de sus habitantes”.