El Bolsón es uno de los destinos más elegidos de la Patagonia argentina por sus paisajes, senderos y cercanía con la cordillera. Para quienes quieran conocer la localidad de una manera diferente, un hostel ubicado a unos 5 kilómetros del centro busca voluntarios durante 2026 a través de Workaway, con una propuesta que permite postularse para estadías de un mínimo de dos semanas a cambio de colaboración en tareas del establecimiento.

Su propuesta contempla una estadía mínima de dos semanas y está pensada para personas que quieran participar del funcionamiento cotidiano del establecimiento mientras recorren la zona. A cambio de las tareas realizadas, los voluntarios reciben alojamiento y desayuno.

Al llegar al pueblo, hay transporte público aproximadamente cada una hora. También existe la posibilidad de tomar un taxi o recorrer el trayecto a pie por caminos rurales, en un recorrido que demanda 40 minutos.

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En este sentido, quienes sean seleccionados deberán colaborar con diferentes actividades vinculadas con el mantenimiento y funcionamiento del hostel. No se trata de un único puesto, sino de distintas tareas que pueden variar según las necesidades del establecimiento.

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Entre las actividades mencionadas en la convocatoria aparecen trabajos de jardinería, mantenimiento general y limpieza, además de colaboración en la recepción y atención de los huéspedes.

Sumado a eso, pueden surgir tareas relacionadas con la organización de los espacios comunes y el funcionamiento cotidiano del lugar. Para quienes colaboren en recepción, el conocimiento de español puede resultar útil, aunque no necesariamente constituye un requisito excluyente.

A su vez, el hostel recibe viajeros de distintos países, por lo que el intercambio cultural también forma parte de la experiencia. La convocatoria menciona la presencia de personas de Argentina, Alemania y Estados Unidos entre quienes participan del funcionamiento del establecimiento.

Qué incluye el voluntariado en El Bolsón

Uno de los principales beneficios de la propuesta es que los voluntarios reciben alojamiento durante su estadía.

Según las condiciones publicadas, existe la posibilidad de dormir en una cama dentro de una habitación compartida o, cuando las condiciones climáticas lo permiten, utilizar una carpa.

El establecimiento cuenta con carpas disponibles para los voluntarios, una alternativa especialmente vinculada con la experiencia al aire libre que propone el lugar. Además, el intercambio incluye desayuno, que contempla distintas opciones como pan casero integral, mermeladas, cereales, café, té y mate.

MV/