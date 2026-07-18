CABA redujo su planta directiva: 359 cargos menos

En la misma tónica de las políticas que marca el gobierno nacional, los responsables del ejecutivo porteño anunciaron una reducción de la estructura gerencial.

En concreto, se eliminan 359 cargos jerárquicos, más del 20% del total de esta planta.

Esta reducción de cargos burocráticos se pudo concretar debido a los procesos de digitalización y modernización de trámites. Eso volvió necesario rediseñar la estructura organizativa porteña.

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Es, además, parte de una política integral que busca transformar la administración pública haciéndola cada vez más ágil.

Al comentar esta medida, el Jefe de Gobierno recordó que, “además de eliminar 359 cargos gerenciales, ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años”

No es la primera vez que el gobierno liderado por Macri reduce la estructura administrativa del Estado porteño: anteriormente se congelaron los ingresos, se lanzaron planes de retiro voluntario, se optimizó las dotaciones y se implementó una nueva evaluación de desempeño.

La conclusión es que, en lo que va de esta gestión, se redujo un 15% la planta administrativa, es decir, 8.954 cargos menos. De esta forma alcanzó el mínimo histórico de cantidad de empleados registrado en 2015.

En ese sentido, en el año 2023 el gasto en Remuneraciones representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad y actualmente se redujo al 41%.

En sintonía con estas medidas que buscan modernizar al Estado, se llevaron adelante otras acciones para lograr una mayor eficiencia. Por ejemplo, se amplió y actualizó el presentismo con un sistema digital ágil y transparente para registrar la asistencia docente y se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas.

Este sistema para el presentismo también se instaló en todos los establecimientos administrativos y se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica para que los empleados que cumplen tareas en calle puedan registrar su asistencia cotidiana.