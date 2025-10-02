jueves 02 de octubre de 2025
SOCIEDAD
Polémica

Cancelan la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario tras las críticas

El evento de astrología en el Planetario fue suspendido luego de reclamos de la comunidad científica y cultural.

Se canceló la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario
Se canceló la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario | COLLAGE

Lo que se anunciaba como un lanzamiento literario, terminó en un escándalo por diferentes paradigmas en disputa. La presentación de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego de la astróloga Ludovica Squirru, prevista para este sábado a las 18 en el Planetario Galileo Galilei, fue cancelada tras la fuerte polémica que desató en redes sociales y en ámbitos científicos. La editorial Penguin Random House (PRH) y la autora comunicaron que, “por las recientes repercusiones”, decidieron suspender la actividad.

El evento había generado un fuerte rechazo de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA), que en una carta dirigida a la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, cuestionó que un espacio destinado a la divulgación científica se prestara a un acto de astrología. Mariana Orellana, presidenta de la entidad, calificó la iniciativa como “un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

Se canceló la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno porteño había alquilado las instalaciones del edificio a la editorial, bajo el mismo esquema por el cual se ceden espacios públicos a privados para actividades culturales. Sin embargo, el hecho de que la actividad girara en torno a una “pseudociencia” reavivó la discusión sobre los límites del uso de esos lugares emblemáticos.

“Presentar un libro de astrología en el Planetario es un error y un horror. Es no entender de qué se trata la ciencia y la importancia de su divulgación”, opinó en X el exministro de Cultura Pablo Avelluto, en una de las tantas voces que se sumaron al repudio.

En redes sociales, decenas de usuarios también manifestaron su malestar: “Estoy decepcionada de que el @planetarioBA, un espacio dedicado a la ciencia, promueva un evento de astrología”, escribió la investigadora Luciana McFadden. La AAA, por su parte, reforzó sus críticas y volvió a dirigirse públicamente a las autoridades porteñas, arrobando al jefe de Gobierno Jorge Macri y a la ministra Ricardes.

Se canceló la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario
La astróloga Ludovica Squirru

Squirru y Penguin Random House optaron por suspender el lanzamiento. “Ciudad nos cobraba el alquiler porque el evento era privado y no formaba parte de la programación habitual del Planetario; como hizo Netflix con el Colón o en La Boca”, explicaron a LA NACIÓN desde la editorial. La suspensión se comunicará en las redes sociales de la autora y de PRH.

La controversia también alcanzó al Gobierno de la Ciudad, que había autorizado el alquiler del Planetario para el evento. La oposición de la Asociación Argentina de Astronomía y de referentes culturales expuso las tensiones sobre cómo se gestionan los íconos de la divulgación científica en Buenos Aires y reaviva un debate ya instalado: qué lugar debe ocupar la astrología en espacios públicos destinados a la ciencia.

GD/ff

También te puede interesar
En esta Nota