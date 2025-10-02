Lo que se anunciaba como un lanzamiento literario, terminó en un escándalo por diferentes paradigmas en disputa. La presentación de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego de la astróloga Ludovica Squirru, prevista para este sábado a las 18 en el Planetario Galileo Galilei, fue cancelada tras la fuerte polémica que desató en redes sociales y en ámbitos científicos. La editorial Penguin Random House (PRH) y la autora comunicaron que, “por las recientes repercusiones”, decidieron suspender la actividad.

El evento había generado un fuerte rechazo de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA), que en una carta dirigida a la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, cuestionó que un espacio destinado a la divulgación científica se prestara a un acto de astrología. Mariana Orellana, presidenta de la entidad, calificó la iniciativa como “un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

El gobierno porteño había alquilado las instalaciones del edificio a la editorial, bajo el mismo esquema por el cual se ceden espacios públicos a privados para actividades culturales. Sin embargo, el hecho de que la actividad girara en torno a una “pseudociencia” reavivó la discusión sobre los límites del uso de esos lugares emblemáticos.

“Presentar un libro de astrología en el Planetario es un error y un horror. Es no entender de qué se trata la ciencia y la importancia de su divulgación”, opinó en X el exministro de Cultura Pablo Avelluto, en una de las tantas voces que se sumaron al repudio.

En redes sociales, decenas de usuarios también manifestaron su malestar: “Estoy decepcionada de que el @planetarioBA, un espacio dedicado a la ciencia, promueva un evento de astrología”, escribió la investigadora Luciana McFadden. La AAA, por su parte, reforzó sus críticas y volvió a dirigirse públicamente a las autoridades porteñas, arrobando al jefe de Gobierno Jorge Macri y a la ministra Ricardes.

La astróloga Ludovica Squirru

Squirru y Penguin Random House optaron por suspender el lanzamiento. “Ciudad nos cobraba el alquiler porque el evento era privado y no formaba parte de la programación habitual del Planetario; como hizo Netflix con el Colón o en La Boca”, explicaron a LA NACIÓN desde la editorial. La suspensión se comunicará en las redes sociales de la autora y de PRH.

La controversia también alcanzó al Gobierno de la Ciudad, que había autorizado el alquiler del Planetario para el evento. La oposición de la Asociación Argentina de Astronomía y de referentes culturales expuso las tensiones sobre cómo se gestionan los íconos de la divulgación científica en Buenos Aires y reaviva un debate ya instalado: qué lugar debe ocupar la astrología en espacios públicos destinados a la ciencia.

