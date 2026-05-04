Escándalo en Mendoza: padres antivacunas pagaban hasta $160.000 por certificados falsos para sus hijos

Un esquema de venta de certificados truchos de vacunación en Mendoza quedó bajo investigación judicial tras la denuncia del Ministerio de Salud provincial. La maniobra, que habría sido articulada por enfermeros de un centro de salud de Las Heras, permitía a familias antivacunas registrar falsamente a sus hijos como inmunizados en el sistema oficial a cambio de dinero, evitando sanciones y manteniendo beneficios sociales.

La investigación se inició a partir de la advertencia de un pediatra de San Rafael, quien detectó inconsistencias en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria). Varios de sus pacientes, que son hijos de familias abiertamente antivacunas, figuraban con el calendario completo de inmunización, a pesar de que nunca habían recibido las dosis.

Al analizar la trazabilidad de las vacunas, el profesional encontró un patrón: todos los menores aparecían registrados como vacunados en el mismo lugar, el Centro de Salud N°22 de El Pastal, en Las Heras, a más de 250 kilómetros de San Rafael y a unos 100 kilómetros del Valle de Uco. Además, las aplicaciones figuraban en fechas y horarios similares.

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El mecanismo: WhatsApp, clave y pagos

A partir de esa irregularidad, el pasado viernes el Ministerio de Salud provincial radicó la denuncia y se activó una investigación que apunta a un circuito fraudulento organizado a través de WhatsApp. Según consta en la causa, el acceso al sistema requería una clave (“Plan V”) y el pago de dinero.

El mecanismo consistía en que las familias enviaban los datos de sus hijos y, desde el centro de salud, se cargaban en el sistema como si hubieran recibido las vacunas. Por cada certificado falso se abonaban alrededor de $160.000, con un adicional de $60.000 en el caso de dosis obligatorias.

Allanamientos y pruebas

El jueves 30 de abril, la Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle. Los operativos incluyeron el Centro de Salud 22, domicilios particulares y un vehículo vinculado a la causa. Allí se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, dispositivos de almacenamiento, celulares y computadoras.

Alerta mundial por la baja vacunación

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Un enfermero que trabaja en el Centro de Salud de Las Heras está en la mira, aunque todavía no hay imputados ni aprehendidos. La justicia avanza sobre un cohecho pasivo y la violación de las normas de la salud pública.

Según la denuncia, la maniobra permitía a estas familias evitar multas y sanciones judiciales por incumplir el calendario obligatorio de vacunación, además de continuar percibiendo planes sociales, beneficios alimentarios y asegurar la escolaridad de sus hijos.

"Los padres de los niños no vacunados ofrecían dinero al enfermero para que hiciera figurar como inmunizados en el sistema informático estatal", señala la denuncia.

"La gravedad del caso no es sólo que un enfermero pueda estar implicado, sino que los padres hayan participado de la maniobra. Pagaron para que no fueran inmunizados con dosis de, por ejemplo, pentavalente, poliomielitis, neumococo y rotavirus”, dijo Sandra Gómez, funcionaria del Ministerio de Salud de Mendoza

Esta semana, el fiscal tomará declaración testimonial al pediatra que detectó las irregularidades y a otros profesionales de la salud que participaron en la detección del fraude.

Vacunación obligatoria y caída en coberturas

En Argentina, la vacunación es gratuita y obligatoria según la Ley Nacional 27.491. Sin embargo, desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten sobre un descenso sostenido en la cobertura, lo que genera un escenario de fragilidad en la protección colectiva, especialmente en niños y adolescentes.

A los recién nacidos es obligatorio colocar Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas de vida) y BCG (antes del egreso de la maternidad). En el primer año de vida, Rotavirus (a los 2 y 4 meses), Quíntuple: difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis (a los 2, 4 y 6 meses); IPV (antipoliomielítica inactivada, a los 2, 4 y 6 meses), Neumococo conjugada (a los 2, 4 y 12 meses), Meningococo (a los 3 y 5 meses) y Antigripal (a partir de los 6 meses)

El calendario oficial de vacunas continúa a partir del año con Triple viral, sarampión, rubéola y paperas; refuerzo de Meningococo, Varicela, Fiebre amarilla (a los 18 meses, en zonas de riesgo), Hepatitis A y completar esquema de todas las dosis anteriores. A los cinco años y a los 11, vuelven a ser vacunados.

RM/fl