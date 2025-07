La empresa distribuidora del servicio, Camuzzi, inició en las primeras horas de este jueves la restitución progresiva del gas en la ciudad de Mar del Plata casa por casa. A través de un comunicado oficial, la empresa informó que “si bien el sistema de distribución aún no se encuentra completamente normalizado, ya comienza a mostrar mejoras sostenidas en los niveles de presión”. Además, instaron a los ciudadanos a no reconectarse por cuenta propia.

“La situación de esta mañana es distinta a la de anoche. La de anoche era un sistema de muy baja presión que se empezó a percibir en las puntas de la ciudad, en la zona sur y después fue salpicando en otros sectores”, señalaron desde la empresa.

Mar del Plata sin gas: Montenegro suspendió las clases y cerró las estaciones de GNC

Buena parte de Mar del Plata está sin gas desde el miércoles por la tarde, cuando la falta de suministro puso en crisis a la ciudad y empezó a dejar sin gas, en plena ola de frío, a miles de marplatenses. Con la industria y los comercios paralizados, sin clases ni calefacción en días de temperatura bajo cero record

Comenzó el operativo para restituir el gas en Mar del Plata casa por casa

La compañía insistió en que, por medidas de seguridad, los damnificados no se autoconecten porque “la combinación de aire con gas natural en ciertas condiciones puede ser peligrosa”.

En este sentido, las autoridades recordaron que “la reconexión del suministro debe ser realizada únicamente por personal técnico”.

Las cuadrillas técnicas recorrerán los domicilios afectados para realizar las tareas de reconexión correspondientes, a medida que el sistema continúe estabilizándose. Unos 150 operarios de la prestataria estatal recorren las calles para concurrir a las viviendas de los usuarios que han solicitado la reconexión.

A los efectos de coordinar la reincorporación del servicio, Camuzzi convoca a aquellos usuarios que no han reportado sus cortes a hacerlo llamando a sus líneas de emergencias disponibles las 24 horas: 0810-666-0810 y 0800-666-0810.

Emergencia de luz y gas: cortan el suministro a empresas por un día y evalúan su extensión

La distribuidora del gas natural continúa monitoreando el sistema y realizando todos los esfuerzos operativos necesarios para el restablecimiento total del servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, quedará activo una guardia permanente para atender aquellos casos en que los vecinos no se encuentren en su hogar al momento de la visita.

