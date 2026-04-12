Cómo es el plan integral para restaurar la casona del Botánico

Con el objetivo de recuperar uno de los edificios representativos del paisaje urbano porteño y adaptarlo para que cada vez más vecinos y turistas puedan disfrutarlo, el Gobierno porteño puso en marcha un plan integral para la restauración de la histórica casona del Jardín Botánico.

Ubicada en el corazón del Botánico, la casona –de casi 150 años de antigüedad y revestido en ladrillos rojizos– constituye un símbolo urbano vinculado a la figura de Carlos Thays, quien utilizó el edificio durante su gestión al frente de la Dirección de Paseos, a fines del Siglo XIX.

La obra prevé la restauración integral del interior y del exterior del edificio, con intervenciones en la planta baja, la planta alta y la azotea. A partir de 2025, esta línea de trabajo se vio fortalecida con la inauguración de los nuevos sanitarios públicos del jardín, que incluyeron la instalación de un baño accesible y adaptado para personas con discapacidad tanto en planta baja como en planta alta.

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Además, se realizarán mejoras en materia de accesibilidad para garantizar que todas las personas puedan recorrer y disfrutar del edificio, entre las que se encuentra la ejecución de rampas accesibles en cada una de las torretas del edificio.

Entre las tareas previstas, se destaca la conservación de sus fachadas de ladrillo, la recuperación de la histórica escalera y las carpinterías originales de puertas y ventanas, tareas de limpieza, sellado de juntas, reemplazo de piezas dañadas, desinfección de la madera, reposición de herrajes y recambio de vidrios. Además, se instalará un ascensor interior que permitirá garantizar las condiciones de accesibilidad.

El proyecto incluye una reorganización de los usos internos del edificio para mejorar su funcionamiento, la incorporación de nuevo mobiliario en la planta alta, la adecuación de los sanitarios y la renovación de la iluminación.

Se contempla además la creación de espacios comunes de uso abierto y la incorporación de un área destinada a un café. “Este increíble espacio es considerado uno de los mejores jardines del mundo y es una obligación para nosotros preservarlo”, afirmó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.