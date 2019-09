Cómo hablar de cannabis con los hijos

por Florencia de Sousa

El consumo de marihuana, penalizado todavía en la mayoría de los países, creció en los últimos años. En Argentina, el fallo Arriola de la Corte Suprema despenalizó en 2009 el consumo personal, que no obstante aún se persigue, aunque con mucho menos énfasis. Así, el cannabis aumentó su circulación en la última década y está socialmente aceptada, sobre todo entre los jóvenes. Más allá de las posturas personales, la problemática surge cuando el consumo se acerca a los jóvenes, en la mayoría de los casos mucho antes de los 18 años.

Por eso, una de las principales preocupaciones de los padres es cómo abordar el tema con sus hijos. A días de que se inaugure la Expocannabis en el predio porteño de La Rural, PERFIL contactó al doctor Jorge Garramuño. El psiquiatra y psicoterapeuta, jefe de la Unidad de Internación del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, formará parte del encuentro en uno de los diferentes paneles que habrá durante las jornadas. En diálogo con este medio, el especialista explica cómo "hablar de faso" con los jóvenes.

"La idea de la charla es hablar de la oportunidad que brinda en este caso el cannabis para mejorar o instalar o confirmar una calidad de diálogo padre-hijo. En realidad el diálogo se puede manifestar tanto con el tema del cannabis como con un montón de otras cosas, como lo es el alcohol o la sexualidad, los placeres y los cuidados. Es cierto que hay algunas particularidades a tener en cuenta que iremos planteando pero la idea es que el tema cannabis ponga de manifiesto si se quiere cómo viene siendo el diálogo padre-hijo hasta ese momento", precisó Garramuño.

En ese sentido, definió: "Hay una diferencia entre edad y momento, no hay una edad definida para hablar con los hijos del cannabis sino que, me parece más criterioso manejarse más con el momento. El momento es cuando sea el oportuno, que puede ser siendo muy chicos o púberes o adolescentes, no es algo fijo. También depende de cómo se encuentre uno respecto del tema porque si yo tengo una mirada prejuiciosa, voy a abordar el tema desde ese lugar. Ahora, si yo he estado leyendo y me he enterado de datos e información que contrarían ese prejuicio que yo tenía, voy a hablar de otra manera. Entonces ese momento también va a influir en el cómo hablar".

Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos padres que les cuesta hablar del tema con sus hijos?. "Podrían ir a un especialista si ellos sienten que esa consulta los va a autorizar a hablar del tema con los chicos, ver a alguien que los oriente. También hay cierta cuestión de prejuicio porque nadie se hace la misma pregunta para hablar del consumo de alcohol o la sexualidad, nadie dice 'voy a preguntarle a un médico cómo hablo de alcohol con mi hijo', entonces cuando aparece esto de 'cómo hablo de cannabis con mis hijos', lo que está manifestando eso es que hay toda una cuestión de prejuicios atravesando esa duda. El conflicto que se genera ante esa situación tiene mucho que ver con el prejuicio, es decir, de un juicio a priori", aconseja el doctor.

Estigmatización. "No sólo en Argentina se da la cuestión de que hablar de cannabis sigue siendo un asunto estigmatizante. Esto tiene múltiples respuestas, donde lo cultural y el hecho de la prohibición tienen mucho que ver para crear este estigma. Ahora bien, la enfermedad mental también está atravesada por el prejuicio y el estigma, entonces hay mucha participación cultural en todo eso. La prohibición; la resistencia a la prohibición; la información sesgada; la condena de distintos ámbitos, todo esto contribuye a generar esto del prejuicio que se va instalando. Tendemos a mirar raro al diferente, nos cuesta aceptar al que piensa distinto esto se da desde el comienzo de la historia. Todo esto influye al tomar posición respecto al cannabis", argumenta Garramuño.

Gran exposición en Argentina. "La ExpoCannabis ayuda muchísimo porque difunde, orienta, informa y desmitifica y a partir del conocimiento uno se para de otra manera porque ocurre que le tenemos a lo que no conocemos, pero cuando lo empezamos a conocer lo tomamos de otra manera y el temor desaparece. El estigma y la condena tienen que ver con un temor importante, por eso es importante tener información para poder llegar a un mejor formación. En la exposición habrá una serie de ejes que tienen que ver con la salud, la cultura de la industria canábica y lo que tiene que ver con el cultivo. Cada uno de esos ítems, disparan una cantidad enorme de información y conocer todo eso ayuda a desmitificar", señaló el especialista.

"Como el cannabis estuvo tanto tiempo prohibido no se podía investigar, entonces recién ahora estamos viendo para qué cosas sirve y para qué no, tampoco la idea es decir que sirve para todo y para todos, pero la propuesta de esta ExpoCannabis es tener la propuesta y el conocimiento para decir 'en esta situación es útil y en esta no', o 'de esta manera es terapéutico y de esta otra no', o 'en estas personas es terapéutico su uso y en estas otras es un riesgo', añadió.

Uso medicinal. La marihuana medicinal se utiliza para tratar el dolor, las náuseas y otros efectos secundarios de tratamientos médicos además de algunos síntomas de enfermedades como la esclerosis múltiple o el mal de Parkinson. Se fabrica a partir de las hojas y los cogollos secos de la planta Cannabis sativa. Normalmente, se fuma, pero también está disponible en pastillas o aceite.

"Hoy me llegaba una información que se acaba de sancionar en Australia de aprobar el uso recreativo (de cannabis). Es decir que hay todo un movimiento en otros países y esa información, ese conocimiento es importantísimo. En Uruguay también ocurre, y es un país que lo tenemos acá nomás. Hay un efecto directo comprobado en muchas situaciones y también uno indirecto que abre otro panorama que es el impacto que tiene en la persona y el grupo familiar el producir y elaborar la cannabis terapeútica, y eso tiene un impacto enorme", concluyó Garramuño, quien disertará en el encuentro que se realizará los días 4,5 y 6 de octubre en Palermo.

Popular entre los jóvenes. En 2007, Peter Capusotto creó en uno de sus programas de videos la frase -que con el tiempo se volvió viral y no fue ajena a charlas entre amigos- 'está hablando del faso'. La misma se utiliza para hacer un chiste cuando se quiere hacer referencia a una situación relacionada con el cigarrillo de marihuana por un lado, aunque también se usa para situaciones que no están vinculadas al cannabis, sino que el chiste radica en la exageración del concepto.

