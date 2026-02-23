Cómo leer el año de un auto por su patente: la guía rápida para compradores de usados

En el sistema argentino actual —la patente Mercosur— los dominios se asignan de manera correlativa y automática, sin elección por parte del titular. La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) lo establece de forma explícita: “La asignación del dominio se realiza en forma automática y secuencial, sin posibilidad de selección por el usuario”.

Desde la implementación del nuevo formato en 2016, las combinaciones comenzaron con AA y avanzaron progresivamente. Diversos medios especializados y guías de compra explican que la letra inicial del dominio funciona como un indicador temporal aproximado.

Todas las patentes viejas de Argentina: cuáles fueron las más llamativas y cómo leerlas

Por ejemplo, las patentes que comienzan con AA y AB corresponden a los primeros patentamientos de 2016, mientras que combinaciones posteriores como AF se ubican ya en el rango de 2018-2019. Esta equivalencia no es oficial en forma de tabla pública, pero surge de la propia lógica secuencial del sistema.

Por ese motivo, la patente puede servir como herramienta orientativa, especialmente útil cuando se analiza un aviso de venta o se revisa un vehículo en persona. Mientras que el dominio permite estimar el año de patentamiento, pero no reemplaza la documentación oficial del vehículo”.

Un detalle importante es identificar si un auto pertenece a los primeros lotes de una serie. Cuando una nueva combinación comienza a circular —por ejemplo, el paso de AE a AF— los primeros dominios suelen aparecer en grandes centros urbanos, donde el volumen de patentamientos es mayor. Esto explica por qué dos autos con la misma letra inicial pueden diferir algunos meses en su fecha exacta de alta registral.

Uno de los errores más comunes en el mercado de usados es confundir año de patentamiento con año de fabricación. No son lo mismo. La DNRPA lo aclara de manera formal: “El año de patentamiento corresponde a la fecha de inscripción inicial del vehículo y puede no coincidir con su año de fabricación”.

Esta diferencia es clave al evaluar precios. En términos comerciales, muchas veces se utiliza el año de patentamiento como referencia, pero desde el punto de vista técnico e impositivo, la información válida surge del título del automotor y de la cédula. Como señala un informe del Automóvil Club Argentino, “la documentación registral es la única que acredita fehacientemente los datos del vehículo”.

Por eso, la lectura del año por patente debe entenderse como lo que es: una referencia rápida, útil para detectar inconsistencias evidentes —por ejemplo, un aviso que declara un año incompatible con la serie del dominio—, pero insuficiente para cerrar una operación. Siempre debe contrastarse con la documentación oficial y, de ser posible, con un informe de dominio.

En síntesis, saber qué año es una patente AF o cualquier otra combinación ayuda a orientarse en el mercado de usados, pero no reemplaza los papeles. La patente habla del momento en que el auto ingresó al registro, no de cuándo fue fabricado ni de su historia posterior. Entender esa diferencia es clave para comprar con información y evitar confusiones comunes.