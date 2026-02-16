Las patentes viejas de Argentina no son solo un detalle estético: son una marca de época. Para quienes siguen el mundo de los autos clásicos o conservan vehículos anteriores a 1995, entender cómo funcionaban los sistemas anteriores ayuda a identificar origen, antigüedad y hasta provincia de radicación.

En febrero de 2026, todavía circulan vehículos con dominios antiguos, especialmente clásicos preservados. Pero no todos los formatos significan lo mismo. ¿Qué indican esas letras? ¿Se pueden seguir usando? ¿Hay que reempadronar?

Patente vieja Argentina: el sistema de una letra por provincia

Antes del sistema alfanumérico nacional, Argentina utilizó un esquema que hoy resulta fácilmente reconocible: una letra inicial que indicaba la provincia, seguida por números.

Este formato comenzó a aplicarse a fines de los años 60 y rigió durante décadas. Algunas de las letras más conocidas fueron:

C: Capital Federal (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

B: Provincia de Buenos Aires.

X: Córdoba.

T: Tucumán.

M: Mendoza.

R: Río Negro.

Así, un dominio como “C 123456” indicaba que el vehículo estaba radicado en Capital Federal. Este sistema facilitaba identificar rápidamente la jurisdicción, algo que hoy ya no ocurre con el formato Mercosur.

Con el tiempo, el crecimiento del parque automotor obligó a ampliar combinaciones y modificar el diseño.

Cronología: cómo cambiaron las patentes en Argentina

La historia del dominio automotor en el país puede dividirse en grandes etapas:

1. Sistema provincial (hasta 1994)

- Una letra inicial identificaba la provincia.

- Seguían números correlativos.

- Diseño negro con caracteres blancos (o viceversa según etapa).

Este formato es el que hoy se asocia con la patente vieja argentina clásica.

2. Sistema alfanumérico nacional (1995–2016)

En 1995 se implementó un nuevo esquema unificado:

- Tres letras y tres números (AAA 000).

- Ya no identificaba provincia.

- Permitía mayor cantidad de combinaciones.

Este sistema acompañó el fuerte crecimiento del parque automotor durante más de dos décadas.

3. Sistema Mercosur (desde 2016)

- Cuatro letras y tres números (AB 123 CD).

- Diseño blanco con franja azul superior y emblema Mercosur.

- No identifica jurisdicción.

Es el formato vigente en 2026.

Letras de provincias en patentes antiguas: por qué desaparecieron

El sistema de letras provinciales tenía una ventaja clara: permitía saber de dónde era el vehículo. Sin embargo, presentaba limitaciones:

- Se agotaban más rápido las combinaciones en distritos grandes.

- Generaba desigualdad en disponibilidad de dominios.

- No acompañaba el crecimiento sostenido del parque automotor.

Por eso, en 1995 se optó por un esquema nacional sin referencia territorial directa.

Hoy, quienes ven una patente vieja con letra inicial están frente a un vehículo patentado antes de la reforma de mediados de los 90.

¿Se pueden seguir usando las patentes viejas o hay que reempadronar?

En 2026, los vehículos que nunca cambiaron de dominio pueden seguir circulando con su patente vieja argentina original, siempre que:

- Esté en buen estado.

- Sea legible.

- No esté deteriorada o alterada.

- No existe una obligación general de reempadronar por el solo hecho de tener formato antiguo.

Sin embargo, sí puede haber reemisión de placas en casos de:

- Deterioro.

- Robo o extravío.

- Reposición obligatoria por falla.

En esos casos, el vehículo pasa al sistema vigente al momento del trámite.

En el segmento de autos clásicos, muchas unidades conservan su chapa original como parte de su valor histórico. Pero desde el punto de vista legal, la prioridad siempre es la identificación clara y reglamentaria.

Las más llamativas: por qué generan interés hoy

Algunas combinaciones antiguas llaman la atención por:

- Secuencias bajas (ejemplo: C 000123).

- Números redondos o repetidos.

- Letras asociadas a provincias históricas.

En el mercado de autos clásicos, una patente antigua bien conservada puede sumar atractivo, aunque no tiene valor comercial independiente del vehículo.

