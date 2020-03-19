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SOCIEDAD / Pandemia
Hoy 10:04 PM

Coronavirus: estos son los 77 vuelos autorizados para repatriados

Miles de argentinos se encuentran en el exterior esperando poder volver al país en medio de la pandemia que azota al mundo. El detalle al que accedió PERFIL.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Xinhua

Mientras en Argentina se decretó la cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, miles de argentinos continúan varados en el exterior a la espera de poder volver al país luego del cierre de las fronteras en gran parte del mundo.

Ante esta situación, PERFIL pudo acceder al listado autorizado de los 77 vuelos autorizados por el Gobierno para ir a buscar a esos argentinos que esperan en distintas ciudades del mundo poder ser repatriados. Si bien anteriormente Aerolíneas Argentinas era la única autorizada para estos vuelos, finalmente el Gobierno autorizó a todas las aerolíneas, con previa autorización, para traer argentinos.

Las difícultades económicas para vivir de los argentinos varados por el coronavirus

Según informó la agencia Télam, la Cancillería argentina registraba más de 23 mil argentinos varados7.000 en España, 5.000 en Estados Unidos, 1.000 en Francia, 900 en Reino Unido, 700 en Italia, 400 en Alemania, dicen que las fuentes oficiales.

También advirtieron que esa cifra puede incrementarse dado que "cada vez hay más países con restricciones, se van cerrando fronteras y tomando nuevas medidas sanitarias".

Sin embargo, Europa y Estados Unidos no son los únicos lugares con argentinos varados. Sin ir más lejos, muchos ciudadanos se encuentran en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y otros lugares más cercanos ya que Argentina cerró todas sus fronteras.

Estos son los 77 vuelos autorizados para repatriar argentinos

DÍA VUELO ORIGEN-DESTINO HORARIO AEROLÍNEA
21/03 LH342 FRANKFURT-EZEIZA 22 LUFTHANSA
22/03 LH343 EZEIZA-FRANKFURT 19.30 LUFTHANSA
20/03 ET506 SAN PABLO-EZEIZA 19.55 ETHIOPIAN AIRLINES
20/03 ET507 EZEIZA-SAN PABLO 21.20 ETHIOPIAN AIRLINES
21/03 ET506 SAN PABLO-EZEIZA 19.55 ETHIOPIAN AIRLINES
21/03 ET507 EZEIZA-SAN PABLO 21.20 ETHIOPIAN AIRLINES
20/03 QR773 SAN PABLO-EZEIZA 21.30 QATAR AIRWAYS
20/03 QR774 EZEIZA-SAN PABLO 23.15 QATAR AIRWAYS
21/03 QR773 SAN PABLO-EZEIZA 21.30 QATAR AIRWAYS
21/03 QR774 EZEIZA-SAN PABLO 23.15 QATAR AIRWAYS
22/03 QR773 SAN PABLO-EZEIZA 21.30 QATAR AIRWAYS
22/03 QR774 EZEIZA-SAN PABLO 23.15 QATAR AIRWAYS
24/03 QR773 SAN PABLO-EZEIZA 21.30 QATAR AIRWAYS
24/03 QR774 EZEIZA-SAN PABLO 23.15 QATAR AIRWAYS
25/03 QR773 SAN PABLO-EZEIZA 21.30 QATAR AIRWAYS
25/03 QR774 EZEIZA-SAN PABLO 23.15 QATAR AIRWAYS
22/03 EK247 RIO DE JANEIRO-EZEIZA 20.40 EMIRATES AIRLINES
22/03 EK248 EZEIZA-RIO DE JANEIRO 22.20 EMIRATES AIRLINES
23/03 EK247 RIO DE JANEIRO-EZEIZA 20.40 EMIRATES AIRLINES
23/03 EK248 EZEIZA-RIO DE JANEIRO 22.20 EMIRATES AIRLINES
20/03 KF448 POINT A PITRE-EZEIZA 16.30 AIR BELGIUM
21/03 KF449 EZEIZA-POINT A PITRE 13.45 AIR BELGIUM
18/03 4M7866 CORDOBA-SAN PABLO 18.20 LAN ARGENTINA
19/03 4M7867 SAN PABLO-CORDOBA 10.40 LAN ARGENTINA
19/03 LA492 SANTIAGO DE CHILE-CORDOBA 10.16 LAN AIRLINES
19/03 LA491 CORDOBA-SANTIAGO DE CHILLE 10.56 LAN AIRLINES
19/03 4M7899 SANTIAG DE CHILE-MENDOZA 09.02 LAN ARGENTINA
19/03 4M7813 SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA 10.23 LAN ARGENTINA
19/03 LA445 SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA 17 LAN AIRLINES
19/03 LA532 EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE 18.35 LAN AIRLINES
19/03 LA455 SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA 10.48 LAN AIRLINES
19/03 LA456 EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE 11.38 LAN AIRLINES
19/03 LA443 SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA 19 LAN AIRLINES
19/03 LA442 EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE 19.50 LAN AIRLINES
19/03 LA469 SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA 22.23 LAN AIRLINES
20/03 LA468 EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE 7 LAN AIRLINES
19/03 JJ9510 SAN PABLO-EZEIZA 23.55 TAM LINHAS AEREAS
20/03 JJ8015 EZEIZA-SAN PABLO 7.40 TAM LINHAS AEREAS
19/03 LA434 SANTIAGO DE CHILE-MENDOZA 19.37 LAN AIRLINES
19/03 LA435 MENDOZA-SANTIAGO DE CHILE 20.17 LAN AIRLINES
19/03 JJ8042 FLORIANOPOLIS-EZEIZA 13.35 TAM LINHAS AEREAS
19/03 JJ8043 EZEIZA-FLORIANOPOLIS 14.30 TAM LINHAS AEREAS
19/03 JJ8014 SAN PABLO-EZEIZA 23.00 TAM LINHAS AEREAS
19/03 PZ1310 EZEIZA-ASUNCION 23.55 TAM MERCOSUR
19/03 JJ8092 RIO DE JANEIRO-EZEIZA 18.25 TAM LINHAS AEREAS
19/03 JJ8002 EZEIZA-SAN PABLO 19.20 TAM LINHAS AEREAS
19/03 JJ8003 SAN PABLO-EZEIZA 14.15 TAM LINHAS AEREAS
19/03 JJ8013 EZEIZA-SAN PABLO 16.50 TAM LINHAS AEREAS
19/03 AR1934 EZEIZA-RIO DE JANEIRO 18.30

AEROLINEAS ARGENTINAS
20/03 AR1935 RIO DE JANEIRO-EZEIZA 00.50

AEROLINEAS ARGENTINAS
19/03 G3 7682 SAN PABLO-EZEIZA 13.30 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7688 BRASILIA-EZEIZA 13.30 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7684 SAN PABLO-EZEIZA 18.35 GOL LINHAS AEREAS
20/03 G3 7452 SAN PABLO-EZEIZA 00.25 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7650 RIO DE JANEIRO-EZEIZA 21.15 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7453 EZEIZA-SAN PABLO 11.15 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 9245 EZEIZA-RIO DE JANEIRO 13.15 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7653 EZEIZA-RIO DE JANEIRO 14.15 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7675 EZEIZA-SAN PABLO 16.20 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7685 EZEIZA-SAN PABLO 19.55 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7486 SAN PABLO-MENDOZA 14.30 GOL LINHAS AEREAS
19/03 G3 7487 MENDOZA-SAN PABLO 15.20 GOL LINHAS AEREAS
20/03 G3 7612 RIO DE JANEIRO-CORDOBA 2.20 GOL LINHAS AEREAS
20/03 G3 7613 CORDOBA-RIO DE JANEIRO 3.00 GOL LINHAS AEREAS
21/03 G3 7612 RIO DE JANEIRO-CORDOBA 2.20 GOL LINHAS AEREAS
21/03 G3 7613 CORDOBA-RIO DE JANEIRO 3.00 GOL LINHAS AEREAS
22/03 G3 7612 RIO DE JANEIRO-CORDOBA 2.20 GOL LINHAS AEREAS
22/03 G3 7613 CORDOBA-RIO DE JANEIRO 3.00 GOL LINHAS AEREAS
20/03 G3 9240 RIO DE JANEIRO-ROSARIO 1.15 GOL LINHAS AEREAS
20/03 G3 9241 ROSARIO-RIO DE JANEIRO 02.05 GOL LINHAS AEREAS
21/03 G3 7616 RIO DE JANEIRO-ROSARIO 2.25 GOL LINHAS AEREAS
21/03 G3 7617 ROSARIO-RIO DE JANEIRO 3.15 GOL LINHAS AEREAS
22/03 G3 7616 RIO DE JANEIRO-ROSARIO 2.25 GOL LINHAS AEREAS
22/03 G3 7617 ROSARIO-RIO DE JANEIRO 3.15 GOL LINHAS AEREAS
19/03 WJ 1003 SANTIAGO DE CHILE-EL PALOMAR 19.15

JETSMART ARGENTINA
19/03 WJ 1004 EL PALOMAR-SANTIAGO DE CHILE 19.52

JETSMART ARGENTINA
19/03 JJ9511 EZEIZA-SAN PABLO 16.15 TAM LINHAS AEREAS
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