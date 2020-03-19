Coronavirus: estos son los 77 vuelos autorizados para repatriados

Mientras en Argentina se decretó la cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, miles de argentinos continúan varados en el exterior a la espera de poder volver al país luego del cierre de las fronteras en gran parte del mundo.
Ante esta situación, PERFIL pudo acceder al listado autorizado de los 77 vuelos autorizados por el Gobierno para ir a buscar a esos argentinos que esperan en distintas ciudades del mundo poder ser repatriados. Si bien anteriormente Aerolíneas Argentinas era la única autorizada para estos vuelos, finalmente el Gobierno autorizó a todas las aerolíneas, con previa autorización, para traer argentinos.
Las difícultades económicas para vivir de los argentinos varados por el coronavirus
Según informó la agencia Télam, la Cancillería argentina registraba más de 23 mil argentinos varados. 7.000 en España, 5.000 en Estados Unidos, 1.000 en Francia, 900 en Reino Unido, 700 en Italia, 400 en Alemania, dicen que las fuentes oficiales.
También advirtieron que esa cifra puede incrementarse dado que "cada vez hay más países con restricciones, se van cerrando fronteras y tomando nuevas medidas sanitarias".
Sin embargo, Europa y Estados Unidos no son los únicos lugares con argentinos varados. Sin ir más lejos, muchos ciudadanos se encuentran en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y otros lugares más cercanos ya que Argentina cerró todas sus fronteras.
Estos son los 77 vuelos autorizados para repatriar argentinos
|DÍA
|VUELO
|ORIGEN-DESTINO
|HORARIO
|AEROLÍNEA
|21/03
|LH342
|FRANKFURT-EZEIZA
|22
|LUFTHANSA
|22/03
|LH343
|EZEIZA-FRANKFURT
|19.30
|LUFTHANSA
|20/03
|ET506
|SAN PABLO-EZEIZA
|19.55
|ETHIOPIAN AIRLINES
|20/03
|ET507
|EZEIZA-SAN PABLO
|21.20
|ETHIOPIAN AIRLINES
|21/03
|ET506
|SAN PABLO-EZEIZA
|19.55
|ETHIOPIAN AIRLINES
|21/03
|ET507
|EZEIZA-SAN PABLO
|21.20
|ETHIOPIAN AIRLINES
|20/03
|QR773
|SAN PABLO-EZEIZA
|21.30
|QATAR AIRWAYS
|20/03
|QR774
|EZEIZA-SAN PABLO
|23.15
|QATAR AIRWAYS
|21/03
|QR773
|SAN PABLO-EZEIZA
|21.30
|QATAR AIRWAYS
|21/03
|QR774
|EZEIZA-SAN PABLO
|23.15
|QATAR AIRWAYS
|22/03
|QR773
|SAN PABLO-EZEIZA
|21.30
|QATAR AIRWAYS
|22/03
|QR774
|EZEIZA-SAN PABLO
|23.15
|QATAR AIRWAYS
|24/03
|QR773
|SAN PABLO-EZEIZA
|21.30
|QATAR AIRWAYS
|24/03
|QR774
|EZEIZA-SAN PABLO
|23.15
|QATAR AIRWAYS
|25/03
|QR773
|SAN PABLO-EZEIZA
|21.30
|QATAR AIRWAYS
|25/03
|QR774
|EZEIZA-SAN PABLO
|23.15
|QATAR AIRWAYS
|22/03
|EK247
|RIO DE JANEIRO-EZEIZA
|20.40
|EMIRATES AIRLINES
|22/03
|EK248
|EZEIZA-RIO DE JANEIRO
|22.20
|EMIRATES AIRLINES
|23/03
|EK247
|RIO DE JANEIRO-EZEIZA
|20.40
|EMIRATES AIRLINES
|23/03
|EK248
|EZEIZA-RIO DE JANEIRO
|22.20
|EMIRATES AIRLINES
|20/03
|KF448
|POINT A PITRE-EZEIZA
|16.30
|AIR BELGIUM
|21/03
|KF449
|EZEIZA-POINT A PITRE
|13.45
|AIR BELGIUM
|18/03
|4M7866
|CORDOBA-SAN PABLO
|18.20
|LAN ARGENTINA
|19/03
|4M7867
|SAN PABLO-CORDOBA
|10.40
|LAN ARGENTINA
|19/03
|LA492
|SANTIAGO DE CHILE-CORDOBA
|10.16
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA491
|CORDOBA-SANTIAGO DE CHILLE
|10.56
|LAN AIRLINES
|19/03
|4M7899
|SANTIAG DE CHILE-MENDOZA
|09.02
|LAN ARGENTINA
|19/03
|4M7813
|SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA
|10.23
|LAN ARGENTINA
|19/03
|LA445
|SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA
|17
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA532
|EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE
|18.35
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA455
|SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA
|10.48
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA456
|EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE
|11.38
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA443
|SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA
|19
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA442
|EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE
|19.50
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA469
|SANTIAGO DE CHILE-EZEIZA
|22.23
|LAN AIRLINES
|20/03
|LA468
|EZEIZA-SANTIAGO DE CHILE
|7
|LAN AIRLINES
|19/03
|JJ9510
|SAN PABLO-EZEIZA
|23.55
|TAM LINHAS AEREAS
|20/03
|JJ8015
|EZEIZA-SAN PABLO
|7.40
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|LA434
|SANTIAGO DE CHILE-MENDOZA
|19.37
|LAN AIRLINES
|19/03
|LA435
|MENDOZA-SANTIAGO DE CHILE
|20.17
|LAN AIRLINES
|19/03
|JJ8042
|FLORIANOPOLIS-EZEIZA
|13.35
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|JJ8043
|EZEIZA-FLORIANOPOLIS
|14.30
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|JJ8014
|SAN PABLO-EZEIZA
|23.00
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|PZ1310
|EZEIZA-ASUNCION
|23.55
|TAM MERCOSUR
|19/03
|JJ8092
|RIO DE JANEIRO-EZEIZA
|18.25
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|JJ8002
|EZEIZA-SAN PABLO
|19.20
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|JJ8003
|SAN PABLO-EZEIZA
|14.15
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|JJ8013
|EZEIZA-SAN PABLO
|16.50
|TAM LINHAS AEREAS
|19/03
|AR1934
|EZEIZA-RIO DE JANEIRO
|18.30
|
AEROLINEAS ARGENTINAS
|20/03
|AR1935
|RIO DE JANEIRO-EZEIZA
|00.50
|
AEROLINEAS ARGENTINAS
|19/03
|G3 7682
|SAN PABLO-EZEIZA
|13.30
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7688
|BRASILIA-EZEIZA
|13.30
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7684
|SAN PABLO-EZEIZA
|18.35
|GOL LINHAS AEREAS
|20/03
|G3 7452
|SAN PABLO-EZEIZA
|00.25
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7650
|RIO DE JANEIRO-EZEIZA
|21.15
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7453
|EZEIZA-SAN PABLO
|11.15
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 9245
|EZEIZA-RIO DE JANEIRO
|13.15
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7653
|EZEIZA-RIO DE JANEIRO
|14.15
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7675
|EZEIZA-SAN PABLO
|16.20
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7685
|EZEIZA-SAN PABLO
|19.55
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7486
|SAN PABLO-MENDOZA
|14.30
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|G3 7487
|MENDOZA-SAN PABLO
|15.20
|GOL LINHAS AEREAS
|20/03
|G3 7612
|RIO DE JANEIRO-CORDOBA
|2.20
|GOL LINHAS AEREAS
|20/03
|G3 7613
|CORDOBA-RIO DE JANEIRO
|3.00
|GOL LINHAS AEREAS
|21/03
|G3 7612
|RIO DE JANEIRO-CORDOBA
|2.20
|GOL LINHAS AEREAS
|21/03
|G3 7613
|CORDOBA-RIO DE JANEIRO
|3.00
|GOL LINHAS AEREAS
|22/03
|G3 7612
|RIO DE JANEIRO-CORDOBA
|2.20
|GOL LINHAS AEREAS
|22/03
|G3 7613
|CORDOBA-RIO DE JANEIRO
|3.00
|GOL LINHAS AEREAS
|20/03
|G3 9240
|RIO DE JANEIRO-ROSARIO
|1.15
|GOL LINHAS AEREAS
|20/03
|G3 9241
|ROSARIO-RIO DE JANEIRO
|02.05
|GOL LINHAS AEREAS
|21/03
|G3 7616
|RIO DE JANEIRO-ROSARIO
|2.25
|GOL LINHAS AEREAS
|21/03
|G3 7617
|ROSARIO-RIO DE JANEIRO
|3.15
|GOL LINHAS AEREAS
|22/03
|G3 7616
|RIO DE JANEIRO-ROSARIO
|2.25
|GOL LINHAS AEREAS
|22/03
|G3 7617
|ROSARIO-RIO DE JANEIRO
|3.15
|GOL LINHAS AEREAS
|19/03
|WJ 1003
|SANTIAGO DE CHILE-EL PALOMAR
|19.15
|
JETSMART ARGENTINA
|19/03
|WJ 1004
|EL PALOMAR-SANTIAGO DE CHILE
|19.52
|
JETSMART ARGENTINA
|19/03
|JJ9511
|EZEIZA-SAN PABLO
|16.15
|TAM LINHAS AEREAS