Agustín Jamele y Agustín Gallardo

El coronavirus y las medidas que se tomaron para evitar que la pandemia empeore provocaron que cientos de argentinos quedaran literalmente varados por el mundo. Mientras esperan que la situación se resuelva, deben afrontar los gastos de traslado, hospedaje y comida por su cuenta. Esto genera preocupación para muchos de ellos que temen quedarse sin dinero y no poder cubrir los gastos que requiere la vida diaria.

Una de ellos es Gisele Alagastino quien se encuentra en Cuzco sin poder salir del hotel y con la incertidumbre sobre su vuelta a la Argentina. “La situación es complicada porque Perú declaró estado de sitio, cerró todas las fronteras y aunque Argentina nos quiera venir a buscar no se puede. Tenemos entendido que se está negociando para que dejen entrar un avión pero mientras estamos tratando de aguantar y pagando el hospedaje de nuestro bolsillo. Además estamos viendo la posibilidad que nuestras familias nos manden plata porque no teníamos estos gastos contemplados y por ahora son 15 días pero se habla que puede ser un mes. En cuanto al avión, por lo que se sabe, vamos a tener que pagarlo también pero se habla que será una tarifa normal y no inflada”, explicó a PERFIL.

Otro caso similar es el de Marina Massenzana quien regresó de Londres el fin de semana y ahora se encuentra realizando la cuarentena. “Fuimos al consulado el viernes a la mañana y nos dijeron, extraoficialmente, que buscáramos una alternativa. Que si Aerolíneas no nos atendía compráramos un pasaje de otra aerolínea. Lo que pasó fue que había gente con vuelos para fin de mes y que los adelantó. Como a eso se sumaron todos los que querían comprar en el momento, la web se colapsó. Intentamos miles de veces comprar y no podíamos. En ese momento nos dijeron desde el consulado que vayamos cuatro horas antes de que salga el vuelo para ver si nos daban pasajes en persona. Y fue la situación. Llegamos, hicimos dos horas de fila y conseguimos pasaje por 1.100 libras que era la opción más barata. Pero también había de 1500 a 2000 libras”, indicó Marina.

Sin embargo advierte que hubo muchos argentinos que no pudieron acceder a los pasajes y se quedaron en Londres. “Los que regresaron tuvieron que pagar tarifas elevadas y los que no también tienen gastos. Nosotros hicimos los cálculos y mil libras es lo que te sirve para mantenerte diez o quince días por persona y viviendo con lo justo. Y de acá a una semana lo más probable es que los alojamientos más baratos cierren”, señaló y agregó para finalizar: “En el vuelvo en el que volví a Argentina, hubo tres o cuatro casos de extranjeros que no podían entrar al país. Llegaron a suelo argentino y no los dejaron bajar porque no tenían pasaporte argentino o residencia permanente. Esos casos ocuparon asientos que podrían haber ocupado argentinos pero como no los notificaron viajaron igual”.

También en Europa, pero en su caso en Barcelona, se encuentra Pablo Rozas. “Llegamos justo a Barcelona el mismo día que estaban cerrando las fronteras. Tenemos un primo que nos pudo albergar pero nos estamos bancando todos los demás gastos nosotros mismos. El consulado no nos dijo o preguntó nada al respecto. Solo nos dio unos números para llamar a los que llamé durante cinco horas y nadie nos atendió. Nos aconsejaron viajar a otros países para acercarnos a Argentina pero esos países también cerraron fronteras”, relató a PERFIL.

Y algo similar explica Alicia Coria quien se encuentra en Madrid. "Somos dos personas mayores. Estoy con mi amiga y ambas tenemos más de 60 años. El consulado no da un peso a nadie ni para alojamiento o comida. Tampoco da alojamiento gratuito. Cada uno se arregla como puede y si no dormis en la calle. Toda la situación es muy confusa y estamos desesperadas. Los que no podemos comprar pasajes, que están a 550 euros más impuestos, no sabemos qué hacer", aseguró.

Por su parte Hernán, quien también se encuentra en Madrid, comentó que por el momento "cada uno está por su cuenta". "La única ayuda, por así decirlo, que daban era ofrecer un listado de hoteles en Madrid que seguían abiertos. Muchos preguntaron cómo iban a hacer para pagar eso pero no hubo ninguna respuesta directa. Por ahora no vi que hayan ofrecido alguna ayuda económica", contó a PERFIL.

En todos los casos consultado por PERFIL se advirtió que las autoridades nacionales no se harán cargo de los gastos extra que enfrentan los argentinos para volver al país. Por lo tanto, a la difícil tarea de regresar se suma la logística para obtener el dinero suficiente como para poder alquilar una pieza y comprar comida. En algunos casos las cifras aumentan a los miles de pesos y eso genera más angustia entre quienes están varados por el mundo.