Argentinos varados en Miami: qué protocolo seguir para volver al país

En medio de la pandemia del coronavirus y las medidas preventivas que anunció el presidente Alberto Fernández, cerrando la frontera y suspendiendo el ingreso de extranjeros al país, el consulado argentino en Miami, una de las ciudades estadounidenses favoritas de muchos argentinos, anunció mediante un comunicado el protocolo a seguir para retornar al país.

"Imagínate que en los últimos días hemos recibido más de 6000 llamados en el consulado. Al momento no tenemos conocimiento de argentinos con coronavirus en Florida", dijeron desde el Consulado Argentino en Miami a PERFIL.

El primer paso según afirman en el comunicado es "corroborar con la aerolínea el estado de su vuelo", y aclararon que "el Consulado Argentino no realiza reservas de pasajes ni cambios en las mismas. Es decir, los cambios de pasaje y reservas se realizan con las aerolíneas correspondientes".

"Si usted o un familiar se encuentran en el exterior y sus vuelos han sido afectados por la pandemia del coronavirus, en primera instancia, deberá contactar a la Aerolínea o Compañía con quien adquirió su pasaje de regreso programado, para conocer rutas alternativas y/u otras opciones. Si fuera posible, se sugiere consultar con otras aerolíneas a los fines de retornar a la República Argentina lo antes posible", agregaron.

Alberto Fernández anunció 8 hospitales de emergencia para enfrentar propagación del coronavirus

Para los casos en los que no cuentan con alternativas de retorno por cancelación de vuelos, el consulado solicita que le proporcionen sus datos a través de un formulario online en cmiam.cancilleria.gob.ar. "NO se trata de un formulario de 'Repatrio' o 'Repatriación'. Si usted ya completó el formulario y desea tomar alguno de los vuelos que prevé Aerolíneas Argentinas, será contactado directamente por la Aerolínea", advirtieron.

Según manifestaron en el escrito, el Consulado ni la Cancillería Argentina emiten ni asignan boletos ni realiza listas de espera.

"Habiéndose censado los casos afectados, Aerolíneas Argentinas comunicará detalles de reprogramación de vuelos especiales con tarifas adecuadas (https://www.aerolineas.com.ar)", precisaron.

Los teléfonos útiles son:

1.- AEROLÍNEAS ARGENTINAS - Teléfonos: 800-333-5855 - Whatsapp: +54911-4940-4798

2.- LATAM: Línea general 866-435-9526 o 888-235-9826 (Aeropuerto)

3.- AMERICAN AIRLINES: 800-633-3711 y 800-433-7300 - Oficina Comercial: 901 Ponce de León, Coral Gables.

4.- COPA AIRLINES: 305 -267-7834, ext. 7617/7609

Además, destacaron que todo aquel que viaje desde los EEUU a la Argentina deberá guardar una cuarentena domiciliaria obligatoria, de 14 días.

Las difícultades económicas para vivir de los argentinos varados por el coronavirus

A su vez, recordaron que "todas las líneas telefónicas del Consulado se encuentran abiertas y vamos a seguir actualizando la información en nuestras redes sociales y página web. Los teléfonos de contacto son: 305-373-1189, 0800-222-8478, o Whatsapp +54911-6271-7291 o +54911-411-3057".

"Si usted está atravesando una situación de emergencia adicional a la dificultad de retorno, envíe un correo a cmiam@cancilleria.gob.ar y en el asunto incluya su situación (Por ej: Faltante de medicación)", concluyó el comunidado.

En diálogo con PERFIL, el consul argentino dijo que "Buenos Aires está trabajando para los vuelos especiales, intento identificar gente con vulnerabilidad (falta de medicinas, acreditable vulnerabilidad económica para subsistir hasta que se solucionen vuelos)".

"Estamos trabajando las 24 hrs. Sabado y domingo el consulado estuvo abiereto de 8 am hasta 22:00 y despues con guardias telefonicas. He hecho turno con el personal local para reducir la cantidad de gente aca y tomamos medidas para atender los argentinos en pequenos grupos en el lobby del edificio, sala de espera, sala de reuniones. Tengo que preservar la salud del personal del consulado. De la misma forma he ido personalmente con funcionarios al aeropuerto desde el sabado para brindar contencion e informacion a los ciudadanos argentinos", señaló.

J.D. /