Se duplicó el servicio de atención virtual y el pedido de médicos a domicilio subió 70%

por Clara Fernández Escudero

Con las últimas medidas que determinó el gobierno nacional sobre el autoaislamiento de aquellos que hayan viajado al exterior en las últimas semanas, crecieron las llamadas y las dudas. Los sistemas de atención por guardia tienen más demanda y como es posible que allí sucedan más contagios, todos los canales de comunicación de sanatorios, clínicas y hospitales aumentaron las consultas “por lo menos al doble”.

En la comunidad de adultos mayores de 65 años, donde está el mayor riesgo”, esas consultas “aumentaron todavía más”, aseguran fuentes del sector médico privado.

Con incrementos de pedidos de médicos a domicilio que subieron entre un 40 y un 70% en los últimos quince días –con especial énfasis desde que se conoció el primer caso positivo de coronavirus en el país, la semana pasada–, los servicios de consultas virtuales de atención médica a través de videollamada o telefónicas aumentaron al doble de su operación en muchos de los casos y hasta el triple de pedidos de ambulancias (ver aparte).

“El sistema de atención está “a punto de colapsar”, aseguran fuentes de ese sector. “Para las empresas de medicina privada es imposible afrontarlo tal como está”, dicen. “La gente ha entendido que no tiene que ir físicamente a la guardia”, agregan.

En el caso de Swiss Medical, por ejemplo, “la teleconsulta se está utilizando con éxito: en un caso de uno de los pacientes infectados que estamos atendiendo, se lo trata a él en la internación en sanatorio y a su mujer e hijos, que están en aislamiento, se trabaja con esa modalidad. Eso permite, sin colapsar el sistema, un seguimiento diario de los pacientes”.

“Los pacientes que iban habitualmente con consultas programadas, también disminuyeron: entre un 30 y 35%”, agregan.

Para Galeno, el incremento de consultas a domicilio llega a un 40%. “Tenemos una gran ventaja en hemisferio sur por las condiciones climáticas, y estamos tratando de hacer stock con los insumos necesarios para un paciente aislado, que tiene su propio protocolo”, dicen. Con respecto a qué pasaría si el pico de infectados que requieren internación aumenta –hoy no son más del 20%–, “podemos afrontarlo con las camas que tenemos en siete sanatorios. No se puede evaluar qué pasará cuando falten camas en otros sectores. Por ahora, estamos preparados. Esperamos no llegar a la situación de Europa”, dicen.

En Medifé, las consultas vía Cam Doctor –como denominan a su sistema de consulta virtual– se duplicaron en los últimos diez días: entre el 2 y el 12 de este mes, recibieron 198 (22 consultas por día de promedio, en febrero tuvieron 11 de promedio diarias), y 89 casos de 141 fueron por síntomas gripales, el 63% de las atenciones hasta este jueves.

“La situación es crítica y amenaza con desbordarse: en el ámbito del área metropolitana los llamados al teléfono de urgencias en lo que va de marzo creció un 60% respecto del mismo período del año anterior. Las visitas a domicilio crecieron 72% y las internaciones, un 9%”, dice Gabriel Barbagallo, gerente de Relaciones Institucionales y RSE de OSDE.

“La consulta on line por parte de los afiliados era del 17% hasta febrero y en este mes creció a 55% y además se duplicó el tiempo de duración promedio de cada atención, que vale aclarar es realizada por médicos durante las 24 h los siete días de la semana”.

Servicio público. En tanto, desde la salud pública ya aparecen medidas de cómo afrontar lo que podría venir. La provincia de Buenos Aires anunció que “agregaremos 200 camas nuevas de terapia intensiva, serán incorporados 1.800 trabajadores de la salud, y elevaremos todos los recursos para fortalecer el sistema de salud”, dijo ayer el ministro de Salud, Daniel Gollan, en la sede central del IOMA.

El titular de la cartera sanitaria convocó a los secretarios de Salud de los 135 municipios bonaerenses y les informó que “la consigna es aplanar la curva, por eso las medidas epidemiológicas cambian día a día, lo importante es que vayamos monitoreando de forma homogénea”, agregó. En otras jurisdicciones aún no anunciaron este tipo de medidas, pero afirman que “están trabajando en protocolos si el problema escala”.

En números

35% disminuyó la cantidad de pacientes que fueron con turno.

198 llamados recibió la empresa Medifé en su servicio de medicina virtual en los últimos doce días.

100 por ciento más duran las consultas de telellamada de OSDE, que se hacen durante las 24 horas.

63 por ciento de las consultas de servicio a domicilio se dan por síntomas gripales.

Se triplicaron las llamadas a ambulancias

El doble de llamadas al SAME –entre 2.500 y 3 mil diarias– y el triple a las empresas privadas de emergencias médicas: ese es el panorama de los servicios de ambulancias a menos de dos semanas del primer caso confirmado de Covid-19 en el país.

La Federación de Cámaras de Emergencias Médicas e Internación Domiciliaria (FEM) informó que las empresas de emergencias médicas han experimentado un incremento por encima del triple de lo habitual para esta época del año en las llamadas a los servicios de emergencias.

Las empresas adecuaron su sistema de triage telefónico (clasificación de la gravedad del caso) para detectar de manera eficiente casos sospechosos y activar un protocolo de atención específico de asistencia y traslado con todas las medidas de seguridad necesarias para el cuidado de los profesionales médicos y la prevención de contagio local.

Según fuentes del sector médico privado, además, “en las ambulancias viajan más paramédicos y enfermeros para que los médicos puedan atender consultas a domicilio”.

“En momentos como estos, es crucial para el sistema el uso racional de los recursos. Un aumento exponencial de la cantidad de solicitudes de médicos a domicilio podría generar demoras considerables en la normal atención. Es por esto que las consultas médicas domiciliarias se programarán de acuerdo a la gravedad del caso”, aseguraron.

La cámara aseguró que “todas las emergencias que impliquen riesgo de vida siguen siendo asistidas normalmente y con absoluta prioridad”.